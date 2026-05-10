Feueralarm um 3.15 Uhr morgens: 110 Mallorca-Urlauber aus Hotel in Sicherheit gebracht
Eine Abzugshaube qualmte in einem Badezimmer. Die Urlauber durften wenig später ins Bett zurück
Ein Feueralarm hat in der Nacht von Samstag (9.5.) auf Sonntag 110 Mallorca-Urlauber in einem Hotel an der Ostküste aus dem Schlaf gerissen. Die Feuerwehr brachte die Hotelgäste vorsorglich in Sicherheit, wenngleich wenig später die Entwarnung folgte. Es qualmte lediglich in einem Lüftungsschacht.
Der Feueralarm ging um 3.15 Uhr in einem Hotel in S'Illot los. Die Ortspolizei von Sant Llorenç war zuerst vor Ort und sah, wie reichlich Rauch aus einem Zimmer drang. Die Feuerwehr brachte die Urlauber auf die Straße und lüftete das Gebäude. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine defekte Abzugshaube in einem Badezimmer qualmte und den Feueralarm auslöste.
Panikattacke, Rauch eingeatmet und Schwangere versorgt
Eine Hotelangestellte erlitt eine Panikattacke, ein Polizist atmete Rauch ein und wurde ärztlich versorgt. Zudem kümmerte sich das medizinische Personal als Vorsichtsmaßnahme um eine schwangere Frau. Nach einer Weile im Freien konnten die Urlauber noch am Morgen nach und nach in ihre Zimmer zurückkehren.
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