Mallorca-Urlauberin unter Drogen gesetzt und vergewaltigt: Polizei nimmt zwei Männer fest

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat zwei Männer festgenommen, die eine Urlauberin unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben sollen. Wie aus der am Sonntag (10.5.) verschickten Pressemitteilung hervorgeht, ordnete ein Richter am vergangenen Montag Untersuchungshaft für die Festgenommenen an.

Zu dem Vorfall soll es bereits am 1. Mai gekommen sein. Die Frau, zu deren Nationalität die Polizei keine Angaben machte, soll alleine im Urlaub auf Mallorca gewesen sein. Sie besuchte eine Bar in Manacor, wo sie auf einer Terrasse alkoholische Getränke zu sich nahm.

Drogen ins Glas gemischt

Ein Mann gesellte sich zu ihr und verwickelte die Frau in ein Gespräch. Wenig später kam ein Freund von ihm hinzu. Alle drei tranken gemeinsam in der Bar. Als die Urlauberin auf die Toilette ging, sollen die Männer die Gunst der Stunde genutzt haben, um dem Opfer Drogen ins Glas zu mischen.

Als die Frau weitertrank, soll sie sich wenig später unwohl gefühlt haben. Sie sagte aus, dass die Männer sie nötigten, ihr Glas zu leeren. Sie wollte ein Taxi rufen, doch ihre Begleiter bestanden darauf, sie im Auto nach Hause zu fahren. Zu dem Zeitpunkt soll die Frau schon nicht mehr ganz bei Bewusstsein gewesen sein. Sie könne sich nur bruchstückhaft an die Geschehnisse erinnern.

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Mann trug Medikamente bei sich

Die Männer sollen die Urlauberin auf ein Feldweg gefahren und dort auf dem Rücksitz der Autos vergewaltigt haben. Die Frau ergriff die Flucht und suchte das erstbeste Haus auf. Die Anwohner dort riefen die Polizei. Die Beamten brachten die Urlauberin ins Krankenhaus und nahmen anschließend ihre Anzeige auf. Mit der Beschreibung konnten sie wenig später das Tatfahrzeug und die mutmaßlichen Täter ausfindig machen. Einer der beiden Männer hatte laut der Pressemitteilung bei der Festnahme Medikamente bei sich.