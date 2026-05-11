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Calvià rüstet auf: Polizei überwacht Urlaubshotspots jetzt mit Hightech-Drohnen

Das Fluggerät soll nicht nur zur Sicherheit der Badegäste beitragen, sondern auch den Verkehr und belebte Ausgeh-Zonen überwachen

Die Gemeinde Calvià setzt einmal mehr Drohnen ein.

Die Gemeinde Calvià setzt einmal mehr Drohnen ein. / Facebook Rathaus Calvià

Redaktion DM

Redaktion DM

Auch in diesem Sommer setzt die Gemeinde Calvià erneut Drohnen zur Überwachung des Gemeindegebiets aus der Luft ein, hat dafür nun aber sogar eine eigene Drohneneinheit der Ortspolizei. Sie wurde am Freitag (8.5.) im Quartier in Son Bugadelles vorgestellt. Die Drohnen und die Einheit seien bereits im Einsatz. In das Projekt investiert die Gemeinde 82.000 Euro.

Die Einheit operiere unter einem „strengen rechtlichen Rahmen“, unter Einhaltung der Vorschriften der Agencia Estatal de Seguridad Aérea und der geltenden Gesetzgebung im Bereich des Datenschutzes. So sollen sowohl die öffentliche Sicherheit als auch die Privatsphäre der Bürger und Urlauber gewährleistet werden. Dafür müsse die Gemeinde laut Bürgermeister Juan Antonio Amengual "über die besten technischen und personellen Mittel verfügen". Es seien bereits verstärkt Beamte in Zivil im Einsatz. Mit der neuen Drohneneinheit soll die Gemeinde nun zur Referenzgemeinde in Sachen Sicherheit, verantwortungsvolles Freizeitangebot und Reaktionsfähigkeit werden.

60.000 Euro vom Inselrat

Mallorcas Inselrat hat 60.000 Euro zu dem Projekt beigesteuert, das "die Sicherheit verstärken und die Lebensqualität der Anwohner verbessern" solle. In der Gemeinde Calvià lohne sich die neue Einheit besonders, da es sich um eine verhältnismäßig große Gemeinde handele, in der die Urlauberauslastung sehr hoch ist und in der teils schwer zugängliche Zonen liegen.

Die Hauptdrohne verfügt über eine hochauflösende Wärmebildkamera, Nachtsicht, Langstreckenzoom und intelligente Verfolgungssysteme. Zudem kann sie Personen aus mehr als 1.300 Metern Entfernung identifizieren oder per Laser Entfernungen messen. Sie sei außerdem in nur 15 Sekunden einsatzbereit und könne in einer Entfernung von bis zu 25 Kilometern operieren.

Daneben verfügt die neue Einheit auch über kleinere Drohnen mit einem Gewicht von unter 250 Gramm. Sie sind besonders nützlich bei Such- und Rettungsaufgaben.

Die Drohnen werden vielseitig eingesetzt.

Die Drohnen werden vielseitig eingesetzt. / Facebook Rathaus Calvià

Verkehrsüberwachung, Überwachung von Veranstaltungen und Suche nach Vermissten

Die Drohnen werden insbesondere den Verkehr kontrollieren. Dort sollen sie etwa Staus erkennen, um in Echtzeit Umleitungen vorzuschlagen. Auch Verkehrsunfälle sollen sie dokumentieren, was die Polizeiberichte beschleunigen und die Dauer von Straßensperrungen verkürzen wird.

Auch zur Überwachung großer Veranstaltungen und von stark frequentierten Zonen sollen sie eingesetzt werden, ebenso wie bei der Beobachtung von Gebieten mit Nachtleben, um dort Zwischenfälle oder unzivilisiertes Verhalten zu verhindern.

Auch die Suche nach vermissten Personen sollen die Drohnen in Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz erleichtern, insbesondere in schwer zugänglichen Gebieten. Ebenso werden sie die Überwachung der Küste verstärken und es möglich machen, irreguläre Boote oder Risikosituationen an Stränden und Buchten zu erkennen.

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Letztlich sollen die Drohnen auch präventiv, etwa angesichts von Bränden oder Überschwemmungen, eingesetzt werden, ebenso wie bei der Feststellung von Umweltverstößen oder Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten. /sw

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