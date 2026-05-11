Wetter auf Mallorca: Kommt der Regen etwa schon wieder zurück?
So sind die Aussichten für die kommenden Tage
Nachdem die Regenwolken am Samstag (9.5.) abgezogen waren, hatten sich viele die Hoffnung auf einen fortan sonnendurchfluteten Mai gemacht. Doch möglicherweise müssen sich Einheimische und Urlauber noch ein wenig gedulden. Am Montag darf man zwar mit einem wolkenlosen Himmel und Temperaturen bis zu 24 Grad in der Inselmitte und im Norden rechnen. Doch für den Rest der Woche sieht der spanische Wetterdienst Aemet eine eher unbeständige Situation am Himmel voraus.
Der Dienstag beginnt malerisch mit viel Sonne. Doch schon am späten Vormittag ziehen von Südwesten kommend dunkle Wolken über die Insel. Laut Aemet ist die Regenwahrscheinlichkeit im Südosten in der Deutschenhochburg Santanyí mit 60 Prozent am höchsten. Im Norden der Insel hingegen dürfte es wohl eher trocken bleiben. Gen Abend ziehen die Wolken wieder ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 23 Grad. An den Küsten kann der Wind zwischendurch kräftiger pusten.
So wird das Wetter am Mittwoch
Am Mittwoch erwartet die Insel ein umgekehrtes Spiel. Hier ist die Regenwahrscheinlichkeit am Vormittag am höchsten, während die Sonne zum Nachmittag hin mit den Wolken um die Hegemonie am Himmel kämpft. Einen Regenschirm sollte man vor allem in der Inselmitte griffbereit haben. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte um die 24 Grad. Im Südwesten und im Nordosten bleibt es mit maximal 21 Grad ein wenig kühler.
Auch am Donnerstag bleibt das Wetter unbeständig. Zwar ist die Regenwahrscheinlichkeit etwas niedriger als in den Tagen zuvor, aber gänzlich ausschließen kann man die Niederschläge nicht. Auch zum Wochenende hin muss man mit Regen rechnen.
Kann man schon baden?
Wer sich in den sonnigen Momenten in den kommenden Tagen ins Meer wagt, kann an der Playa de Palma mit Wassertemperaturen von bis zu 20 Grad rechnen. An der Ostküste derweil ist das Meer zwei Grad kälter.
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