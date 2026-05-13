Zuletzt in Cala Major gesehen: DJ Benjamin wird auf Mallorca vermisst

Benjamin Kristof Rakun, bekannt als BKR oder DJ Benjamin, wird seit dem 2. Mai 2026 auf Mallorca vermisst, wie die spanische Zeitung "Última Hora" berichtet. Seine Ex-Frau, die Sängerin Michele McCain, hat das Verschwinden bei den Behörden angezeigt und auch mit einem Post in den sozialen Netzwerken darauf aufmerksam gemacht – sie bittet darum, den Beitrag zu teilen.

Den jüngsten Informationen zufolge wurde der DJ zuletzt in Cala Major gesehen, als er in der Gegend des Carrer Joan de Saridakis, in der Nähe des Marivent-Palastes, aus einem Taxi stieg; dort verlor sich seine Spur. Die Sorge unter seinen Angehörigen und Freunden ist aufgrund seines heiklen Gesundheitszustands äußerst groß, da Rakun Diabetiker und insulinabhängig ist und täglich Medikamente benötigt.

Wer den DJ gesehen hat, sollte sich an die Polizei wenden

Der Mann ist 57 Jahre alt, hat dunkelblondes Haar, blaue Augen, ist Brillenträger und etwa 1,90 Meter groß. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein T-Shirt und Jeans. DJ Benjamin stammt aus Slowenien und lebt seit langem auf Mallorca, wo er in den 1980er-Jahren seine Karriere begann, wobei er sich durch einen Deep-House-, Soulful- und Nu-Disco-Stil einen Namen gemacht hat.

Die Rettungsdienste und Sicherheitskräfte bitten um Mithilfe der Bürger, um seinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Jede Person, die relevante Informationen liefern kann oder den Mann in den vergangenen Tagen gesehen hat, kann sich an die Polizei wenden oder die 112 anrufen. /bro