Großbrand an Palmas Ringautobahn: Baracken zerstört, Verkehr kollabiert

Ein Großbrand in einer Barackensiedlung in der Nähe der Ringautobahn von Palma hat am Mittwochnachmittag (13.5.) für viel Aufsehen gesorgt und einen großen Stau verursacht. Vier der provisorischen Behausungen wurden vollständig zerstört. Das Feuer brach gegen 15:30 Uhr in einer Siedlung in der Nähe der Sportanlage Germans Escalas aus. Innerhalb weniger Minuten breitete sich dichter Rauch bis auf die Autobahn aus. Der Verkehr in Richtung Andratx kam zum Erliegen.

Schaulustige auf der Autobahnbrücke

Den Bewohnern der Siedlung gelang es, ihre Behausungen rechtzeitig zu verlassen. Keiner von ihnen wurde verletzt. Sie mussten aber zusehen, wie ihr komplettes Hab und Gut vernichtet wurde. Derweil stiegen zahlreiche Schaulustige auf eine Autobahnbrücke, um die Arbeit der Feuerwehrleute zu beobachten. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine halbe Stunde. Der Ursprung des Brandes war zunächst unbekannt. Die Nationalpolizei ermittelt.

In den vergangenen Jahren sind aufgrund der Wohnungskrise immer mehr Barackensiedlungen in Palma entstanden, auch an der Ringautobahn. Häufig handelt es sich bei den Bewohnern um Menschen, die einer geregelten Arbeit nachgehen, die aber angesichts der niedrigen Gehälter und der hohen Mieten keine andere Option sehen, als in solchen Siedlungen zu wohnen.