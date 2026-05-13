Mallorca-Urlauberin auf offener Straße in Lieferwagen gezerrt und vergewaltigt

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen Mann festgenommen, der eine Urlauberin in einen Lieferwagen gezerrt und vergewaltigt haben soll. Das geht aus einer am Mittwoch (13.5.) verschickten Pressemitteilung hervor. Zu der Tat kam es bereits am Sonntag (10.5.). Die Urlauberin, deren Nationalität nicht bekannt ist, war in den Morgenstunden an Palmas Feiermeile Paseo Marítimo unterwegs und auf dem Weg zurück zum Hotel. Der Lieferwagenfahrer soll direkt neben der Frau angehalten und sie am Arm in das Fahrzeug gezerrt haben.

Danach trat er aufs Gas und fuhr mit so hoher Geschwindigkeit, dass die Urlauberin nicht aussteigen konnte. Sie saß auf dem Beifahrersitz. Plötzlich soll der Fahrer seine Finger in ihren Genitalbereich eingeführt haben.

An einer roten Ampel musste der Mann anhalten. Neben dem Lieferwagen stand ein Auto mit zwei Insassen. Die Frau machte auf ihre Notlage aufmerksam und konnte entkommen. Die beiden Insassen des Autos hatten die Entführung zuvor gesehen und die Verfolgung aufgenommen. Geistesgegenwärtig machten sie ein Foto vom Nummernschild des Lieferwagens. Die Frau zeigte den Vorfall bei der Nationalpolizei an, die keine Schwierigkeiten hatte, den Mann ausfindig zu machen und festzunehmen.

Zweiter Fall binnen kurzer Zeit

Es ist der zweite Fall binnen zwei Wochen, dass eine Urlauberin in einem Auto entführt und vergewaltigt wurde. Am 1. Mai lernte ein Mann eine Urlauberin in einer Bar in Manacor kennen, die alleine auf die Insel gekommen war. Ein Freund von ihm gesellte sich hinzu. Die Gruppe trank mehrere alkoholische Getränke. Die Urlauberin sagte aus, dass die Männer den Moment ausnutzten, als sie auf Toilette ging, um ihr Drogen ins Glas zu mischen. Als sie weitertrank, fühlte sie sich schlagartig komisch und hatte Filmrisse.

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Die Männer brachten sie in ihr Auto und auf ein Feld. Dort sollen sie die Frau auf dem Rücksitz vergewaltigt haben. Die Urlauberin konnte fliehen und fand bei einer benachbarten Finca Hilfe.