Betrunkener Neonazi ohne Führerschein baut Unfall in Palma und versucht zu flüchten

Die Ortspolizei Palma ermittelt gegen einen 46-Jährigen ohne Führerschein, der nach einem Verkehrsunfall eine ganze Batterie weiterer Straftaten angesammelt hat. Der Mann soll mit seinem Fahrzeug ein anderes Auto gerammt, anschließend die Flucht ergriffen und dabei Straßenschilder und weitere Infrastruktur beschädigt haben.

Zudem übertraf ein Alkoholtest den erlaubten Alkoholgrenzwert. Damit noch nicht genug: Der mutmaßliche Unfallverursacher zeigte den Beamten ein Hakenkreuz-Tattoo auf seinem Bauch und beleidigte Passanten.

Was war passiert?

Der Vorfall ereignete sich am 8. Mai gegen 18.15 Uhr. Nach Angaben von Zeugen war der Mann im Camí de la Vileta auf Höhe der Hausnummer 79 auf ein Auto aufgefahren, das an einer roten Ampel stand. Nach dem Zusammenstoß setzte er seine Fahrt zunächst fort, prallte gegen den Bordstein eines Kreisverkehrs, fuhr auf eine Verkehrsinsel und riss ein Straßenschild um.

Ein Zeuge verfolgte ihn und konnte ihm den Autoschlüssel abnehmen. Das Fahrzeug rollte jedoch noch weiter, bis der Motor im Carrer Josep Estela in der Nähe des Stadions Son Moix abstarb.

Zeugen halten den Mann fest

Dort hielten mehrere Passanten den mutmaßlichen Neonazi fest, der versuchte zu Fuß zu flüchten. Als die Beamten der Ortspolizei eintrafen, räumte der Beschuldigte ein, keinen Führerschein zu besitzen und bat zugleich die Beamten, diesen Umstand zu ignorieren, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Die Ortspolizisten stellten bei Überprüfungen fest, dass der Mann nie einen Führerschein der Klasse B besessen hatte. Seine Mofa-Lizenz war ihm bereits im Jahr 2014 nach dem vollständigen Verlust aller Punkte entzogen worden. Den vorgeschriebenen Kurs zur verkehrserzieherischen Nachschulung hatte er nicht absolviert.

Beschimpfte Zeugen und zeigte Hakenkreuz-Tattoo

Die Polizisten stellten bei dem Mann deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Bei einem Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von 0,55 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft und damit mehr als das Doppelte des erlaubten Grenzwerts.

Während der Tests beschimpfte der Beschuldigte die Zeugen wiederholt mit homophoben und rassistischen Äußerungen. Zudem zeigte er den Beamten eine auf seinen Bauch tätowierte Hakenkreuz-Darstellung. Das Auto wurde mit dem Abschleppwagen ins städtische Depot gebracht.