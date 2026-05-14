In eigener Sache
Mehr seriöse Nachrichten statt Fake News: So wird Ihnen die MZ häufiger als Quelle bei der Google-Suche angezeigt
Das Internet ist voller Informationen - nicht alle basieren auf gesicherten Quellen. Wer lieber auf geprüfte Informationen der MZ zurückgreifen will, kann dies nun kostenlos bei den Einstellungen der Google-Suche eingeben
Wer aktuelle Inhalte im Internet über die Google-Suchmaschine sucht, kann dabei jetzt die "Mallorca Zeitung" als bevorzugte Quelle auswählen. Nachrichten und Beiträge der MZ, die zum Suchbegriff passen, werden dann häufiger und prominenter von Google angezeigt und erscheinen im Modul "Top-Nachrichten".
Um die neue Funktion zu aktivieren, müssen Sie einen personalisierten Google-Account habe. Auf zwei verschiedenen Wegen können Sie nun Ihre persönlichen „preferred sources“ einrichten:
Über die Einstellungen im Google-Konto
- Loggen Sie sich bei ihrem Google-Accout ein und öffnen Sie Ihre Konto-Einstellungen mittels Mausklick oder Finger-Touch auf Ihr Profil (meist rechts oben auf der Google-Startseite).
- Öffnen Sie „Personalisierung der Suche“, dann öffnen Sie „Quelleneinstellungen“.
- Geben Sie im Textfeld „mallorcazeitung.es“ ein. Haken Sie die Checkbox an. Übernehmen Sie „mallorcazeitung.es“ per Klick auf „Take me to Google Search“ in Ihre bevorzugten Quellen.
Über die „Schlagzeilen“ auf der News-Ergebnisseite
- Aktivieren Sie die Google-Suche, sodass eine Ergebnisseite mit „Schlagzeilen“ ("Top Stories") angezeigt wird. Klicken Sie auf das Icon neben der Überschrift „Schlagzeilen“.
- Die „Quelleneinstellungen“ öffnen sich. Geben Sie im Textfeld „mallorcazeitung.es“ ein. Haken Sie die Checkbox an. Übernehmen Sie „mallorcazeitung.es“ per Klick auf „Take me to Google Search“ in Ihre bevorzugten Quellen.
Was ändert sich dadurch?
Durch diese Einstellung werden Artikel der MZ in Ihrem persönlichen Google-Konto bei passenden Suchanfragen häufiger und weiter oben im Nachrichten-Karussell angezeigt. Andere Quellen werden dadurch nicht blockiert, aber Ihre bevorzugten Medien erhalten ein höheres Gewicht.
Pflege der Einstellungen
Sie können diese Einstellung jederzeit im selben Menü verwalten, weitere vertrauenswürdige Quellen hinzufügen oder wieder entfernen. Dadurch sinkt das Risiko, dass sie auf Fake News hereinfallen. Voraussetzung ist lediglich, dass Sie mit Ihrem Google-Konto angemeldet sind.
Vorteile
Folgende MZ-Inhalte können Sie mit dieser Einstellung leichter finden:
- Die wichtigsten aktuellen Nachrichten
- Eigene Reportagen, Interviews und Analysen
- Lokale, nationale und internationale Informationen
- Meinung, Kultur, Gesellschaft, Sport, Wirtschaft, Unterhaltung und weitere interessante Inhalte
- Sonderberichterstattungen und aktuelle Eilmeldungen
Die neue Funktinon ist kostenlos. Auch die Installation einer zusätzlichen App ist nicht notwendig. In einem immer breiter werdenden Informationsumfeld hilft Ihnen die Möglichkeit, bevorzugte Quellen auszuwählen, die Medien besser zu erkennen, denen Sie folgen möchten, und Ihre Sucherfahrung zu personalisieren. /somo
Vielen Dank, dass Sie die "Mallorca Zeitung" als Informationsquelle nutzen!
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