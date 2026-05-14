Wetter auf Mallorca: Der nasse Mai ist noch nicht vorbei

Nach einem fast sommerlichen Donnerstag (14.5.) droht wieder Ungemach am Himmel über Mallorca. In der Nacht auf Freitag ziehen von Norden kommend Wolken über die Insel, die mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Niederschläge mitbringen. Schon in den frühen Morgenstunden dürfte es vor allem im Westen der Insel regnen. Am Vormittag schwächt sich die Regenwahrscheinlichkeit ein wenig ab, bevor am Nachmittag nahezu auf der ganzen Insel eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 100 Prozent gilt.

Im Vergleich zum Donnerstag wird es auch um einige Grad kühler. In der Inselmitte und im Norden sind maximal 20 Grad drin. Im Süden wird wahrscheinlich nicht einmal diese Marke erreicht. Der Wind weht leicht aus wechselnden Richtungen.

So wird das Wetter am Wochenende

In der Nacht auf Samstag fallen die Werte in der Inselmitte in den mittleren einstelligen Bereich. Und auch hier beginnt der Tag mit dicken Wolken und dem ein oder anderen Niederschlag, der sogar mal stärker ausfallen kann. Sogar Gewitter möchte der spanische Wetterdienst Aemet nicht ausschließen. Zum Nachmittag hin schlüpft die Sonne wieder in das Trikot der Heimmannschaft und erkämpft sich ihren Stammplatz am Himmel. Die Höchstwerte steigen nur leicht im Vergleich zum Vortag und erreichen maximal die 22 Grad in der Inselmitte.

Der Sonntag bietet dann einen Sonne-Wolken-Mix, mit einer zu vernachlässigenden Regenwahrscheinlichkeit. Der spanische Wetterdienst sieht Höchstwerte von maximal 24 Grad in der Gegend um Inca voraus. Traditionell ist es im Südwesten und im Nordosten der Insel ein paar Grad kühler. Die 20-Grad-Marke sollte aber überall im Laufe des Tages geknackt werden.

Strammer Marsch Richtung 30 Grad

Zur neuen Woche hin dürften sich jegliche Bestrebungen am Himmel, für Regen zu sorgen, gelegt haben. Sonne und ein paar vereinzelte Wolken dominieren das Bild. Und an der Temperaturfront strotzen die Werte wieder kräftig den 30 Grad entgegen.