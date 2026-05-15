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Brutaler Überfall auf 93-Jährigen auf Mallorca: Guardia Civil nimmt mutmaßlichen Täter fest

Der Festgenommene wurde am Freitagmorgen dem Gericht in Manacor vorgeführt

Hier wird der mutmaßliche Seniorenprügler von Campos von der Guardia Civil abgeführt

Hier wird der mutmaßliche Seniorenprügler von Campos von der Guardia Civil abgeführt

Redaktion MZ

Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Die Guardia Civil hat am Donnerstag (14.5.) auf Mallorca einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, für einen gewalttätigen Überfall auf einen 93-Jährigen in Campos verantwortlich zu sein. Das gab die Polizeieinheit in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Tat hatte sich am 17. April ereignet und im Dorf für viel Aufsehen gesorgt. Der betagte Mann war gegen 21.30 Uhr im Carrer des Tren spazieren, als sich ihm ein jüngerer Mann näherte. Dieser forderte ihn auf, ihm sein Geld auszuhändigen, worauf sich der Senior weigerte. Daraufhin riss er heftig an der Umhängetasche, die der ältere Mann über der Schulter trug. Dabei geriet er ins Straucheln. Der Täter schleifte ihn zunächst mit der Tasche ein Stück über den Boden, dann blieb der Rentner wehrlos liegen. Statt von ihm abzulassen, versetzte der Täter ihm daraufhin mehrere Schläge und Tritte und entwendete schließlich ein Mobiltelefon und 10 Euro Bargeld. Dann lief der Unbekannte davon.

Sanitäter versorgten das Opfer noch am Tatort und brachten ihn anschließend Gesundheitszentrum von Campos, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Danach erstattete der Mann Anzeige bei der Guardia Civil.

Das sagt die Bürgermeisterin

Die Bürgermeisterin von Campos, Xisca Porquer, forderte nach der Tat, „dass mit der ganzen Härte vorgegangen wird, die das Gesetz zulässt. Wenn die Gesetze nicht hart genug sind, um Situationen wie dieser zu begegnen, dann ist es notwendig, sie zu überarbeiten. Wir dürfen nicht wegsehen, während Übergriffe dieser Art geschehen“, ergänzte sie. „Campos ist ein ruhiger Ort, und so muss es auch bleiben. Wir werden nicht zulassen, dass Gewalt und Kriminalität das Zusammenleben oder die Lebensqualität unserer Einwohner beeinträchtigen."

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Zu der Personalie des Täters hieß es vonseiten der Guardia Civil lediglich, dass er seinen Wohnsitz in Palma hat. Am Freitagmorgen wurde er der zuständigen Justizbehörde im Gericht von Manacor vorgeführt.

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