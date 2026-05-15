Mann überfällt Urlauberin an der Playa de Palma vor den Augen der Polizei

Ein Mann hat in der Nacht zum Samstag (9.5.) an der Playa de Palma eine junge Urlauberin mit einer zerbrochenen Flasche überfallen – direkt vor den Augen einer Streife der Nationalpolizei. Die Beamten hatten den Verdächtigen bereits beobachtet, weil er sich in einer Ausgehzone auffällig zwischen Touristengruppen bewegte. Kurz darauf sahen sie, wie er die Frau anging, eilten ihr zu Hilfe und nahmen den Angreifer fest.

Nach Angaben der Nationalpolizei ereignete sich der Vorfall gegen 3 Uhr morgens. Eine Streife der operativen Einsatzgruppe GOR war in der Gegend im Dienst, als ihr der Mann auffiel. Er habe sich verdächtig verhalten und den Eindruck erweckt, als wolle er einen der Urlauber bestehlen. Die Beamten folgten ihm aus einiger Entfernung, ohne ihn aus den Augen zu verlieren.

"Wo hast du das Geld?"

Wenig später näherte sich der Mann einer jungen Urlauberin. Er griff ihr in die Taschen und fragte sie: „Wo hast du das Geld?“ Als die Frau bemerkte, dass er sie bestehlen wollte, stieß sie ihn weg. Der Mann fiel zu Boden, griff daraufhin nach einer Glasflasche, schlug sie auf dem Bürgersteig kaputt und attackierte die Frau damit.

Die Urlauberin erlitt mehrere Schnittverletzungen an der Hand, als sie sich gegen den Angriff schützte. Die Polizisten rannten zu ihr und überwältigten den Täter. Er wurde wegen Raubes mit Gewaltanwendung und Körperverletzung festgenommen. Die Frau blutete stark an der Hand und musste zur medizinischen Versorgung in ein Gesundheitszentrum gebracht werden.