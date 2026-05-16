Mallorca robbt in Richtung 30 Grad: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Die Eisheiligen sind vorbei und auch auf Mallorca steigen ganz bald schon die Temperaturen, obwohl die kalten Tage Mitte Mai hier gar nicht bekannt sind. Schöne Tage sind ab dem Wochenstart auf der Insel angekündigt - und zum Ende der Woche könnte zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke fallen.

Zwischenzeitlich soll es Tag für Tag ein Stückchen wärmer werden. Die nassen Tage, die der Mai in diesem Jahr durchaus mit im Gepäck hatte, sind damit vergessen.

Am Sonntag kann es noch tröpfeln

Der Sonntag startet überall sonnig, es gibt nur ein paar harmlose Wölkchen. Im Lauf des Tages soll sich das allerdings von Osten her ändern, dann verdichtet sich örtlich die Bewölkung und gegen frühen Nachmittag kann es sogar vereinzelt anfangen zu tröpfeln, vor allem in der Inselmitte auf der Achse Palma-Sa Pobla. Zum Abend hin lassen die Schauer wieder nach und es wird trocken.

Die Temperaturen tun sich noch schwer damit, Strandgefühle aufkommen zu lassen und bleiben bei rund 22 Grad stehen. An der Ostküste bleibt es mit 19 Grad sogar noch einmal deutlich kühler.

Am Montag bereits 25 Grad

In der Nacht auf Montag soll es zunächst klar werden, früh kann es hier und da wieder einmal ein paar Niederschläge geben. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 9 und 13 Grad.

Auch tagsüber sind am Montag einzelne Güsse nicht völlig ausgeschlossen. Die Höchstwerte raffen sich auf bis zu 25 Grad in Sa Pobla und 24 Grad in Inca und Sóller auf. Kühler bleibt es in Andratx mit 21 Grad.

Der Dienstag wird wunderschön

In der Nacht auf Dienstag bleibt es dann trocken, die Werte sinken auf 11 bis 14 Grad. Auch tagsüber ist nicht mehr mit Regen zu rechnen, die Bewölkung soll allerdings immer weiter zunehmen, je später es wird.

Die Höchstwerte sollen es in Inca bis auf 26 Grad schaffen, ansonsten bleibt das Thermometer meist zwischen 23 und 25 Grad stehen.

Wann gibt es die 30 Grad?

Somit ist die Tendenz für den Rest der Woche klar: Jeden Tag wird es ein bisschen stabiler und wärmer. Bereits am Mittwoch können im Norden 28 Grad erreicht werden.

Und für Freitag stellt der Wetterdienst Aemet 30 Grad rund um Inca in Aussicht. Bis dahin werden aber noch viele Ensaimadas auf der Insel verkauft.