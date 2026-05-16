Policía Nacional

Schlag gegen Rolexdiebe: Hier nimmt die Polizei in Neapel Bandenmitglieder fest

Die spanische Nationalpolizei hat bei einer europaweiten Operation gegen kriminelle Banden, die auf den Raub von Luxusuhren spezialisiert sind, die Federführung übernommen. Der Einsatz erfolgte in Zusammenarbeit mit der italienischen Staatspolizei Polizia di Stato und unter Koordination von Europol. Er endete mit der Festnahme von zwölf Personen im süditalienischen Neapel.

Die Festnahmen wurden in der Nacht zum Freitag (15.5.) vollstreckt. Die Mitglieder krimineller Organisationen sollen in den vergangenen Jahren für zahlreiche gewaltsame Raubüberfälle in Spanien, darunter auch auf Mallorca, verantwortlich gewesen sein. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Angehörige neapolitanischer Banden, sogenannter paranze, die sich auf den Diebstahl hochwertiger Armbanduhren spezialisiert haben.