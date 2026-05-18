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Auswanderin aus Hamburg auf Mallorca vermisst: Wer hat Anna W. gesehen?

Die junge Frau könnte Opfer eines Überfalls geworden sein

Die 33-jährige Anna W. wird seit dem 13. April vermisst.

Die 33-jährige Anna W. wird seit dem 13. April vermisst. / SOS Desaparecidos

Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Auf Mallorca wird die 33-jährige Anna W. vermisst. Die Auswanderin, die zwar die polnische Staatsbürgerin ist, aber lange in Hamburg gelebt haben soll, lebt seit November vergangenen Jahres auf der Insel. Zuletzt hatte sie am 13. April Kontakt mit ihrer Familie.

Opfer eines Überfalls

Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet, wurde die Familie vier Tage danach von einem fremden Mann auf Instagram kontaktiert. Dieser teilte den Angehörigen mit, dass die Frau Opfer eines Überfalls gewesen sei. Ihr sei dabei neben ihrem Ausweis auch das Telefon entwendet worden.

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Anna W. wird seit Mitte April vermisst.

Anna W. wird seit Mitte April vermisst. / SOS Desaparecidos

Anna W. ist 1,75 Meter groß, schlank, hat blaue Augen und braune Augen. Wer etwas über ihren Aufenthaltsort weiß, kann die Behörden über die 112 oder die 091 kontaktieren,

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