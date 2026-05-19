Unfall im Porsche-Oldtimer auf Mallorca: Schwedischer Hamburger-Prinz erliegt Verletzungen

Der 26-jährige Restaurantkettenerbe Wilhelm Bergfors ist am Freitag (15.5.) an den Folgen eines Autounfalls auf Mallorca gestorben. Der Schwede erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus Son Espases. Die schwedische Zeitung "Expressen" berichtete zuerst darüber.

Bergfors war am 19. April mit zwei 25-Jährigen, einem Mann und einer Frau, in einem Porsche-Oldtimer nahe Valldemossa unterwegs. Bergfors saß offenbar selbst am Steuer. Der historische Sportwagen verfügt weder über Sicherheitsgurte noch über Airbags, was gegen die Sicherheitsvorschriften des spanischen Straßenverkehrsgesetzes verstößt.

Unter Alkoholeinfluss gerast

Das Trio soll unter Alkoholeinfluss mit waghalsigen Manövern die Ma-1110 von Palma nach Valldemossa gerast sein. Augenzeugen beschrieben, wie der Porsche 356b immer wieder zu gefährlichen Überholmanövern ansetzte.

Eines davon ging um 19.10 Uhr auf Höhe des Kilometer 15,4 schief. Die Schweden rasten plötzlich im Gegenverkehr auf ein anderes Auto zu. Sie wichen aus und kollidierten mit einer Mauer.

Schwerste Verletzungen

Für die Bergungsarbeiten wurde die Valldemossa-Landstraße stundenlang gesperrt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst 061 und die Verkehrsabteilung der Guardia Civil waren daran beteiligt.

Wer ist Wilhelm Bergfors?

Wilhelm Bergfors erlitt die schwersten Verletzungen und kam im kritischen Zustand ins Krankenhaus. Seine beiden Begleiter wurden nur leicht verletzt. Das Opfer ist der Sohn von Curt Bergfors, dem Gründer des Fastfood-Restaurants Max in Schweden. Die Kette gehört zu den wichtigsten Hamburgeranbietern im Land. Der 26-Jährige leitete eine der 200 Filialen. Nach dem Tod des Vaters im Jahr 2022 führen Wilhelms Brüder Richard und Cristoffer das Familienunternehmen. Ein Firmensprecher bestätigte den Unfalltod auf Mallorca.

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