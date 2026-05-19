Wer ist Wilhelm Bergfors, der nach einem Autounfall auf Mallorca starb?
Der Schwede erlag am Freitag seinen Verletzungen. Sein Unternehmen bestätigte den Tod
Der schwedische Unternehmer Wilhelm Bergfors ist nach einem schweren Autounfall auf Mallorca gestorben. Der 27-Jährige gehörte zur Familie hinter der Hamburgerkette Max, der größten ihrer Art in Schweden. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte den Tod des jungen Mannes. „Es hat einen tragischen Autounfall gegeben, und Wilhelm ist gestorben. Die Familie möchte nun in Ruhe trauern“, erklärte sie laut schwedischen Medien.
Knapp 200 Restaurants
Wilhelm Bergfors war der jüngste Sohn von Curt Bergfors, dem Gründer von Max. Die Kette wurde 1968 im nordschwedischen Gällivare gegründet. Aus dem ersten Grillrestaurant, das damals noch X-grillen hieß, entwickelte sich eines der bekanntesten Familienunternehmen Schwedens. Heute betreibt Max nach eigenen Angaben knapp 200 Restaurants in Schweden, Norwegen, Dänemark und Polen.
Vater verstarb vor vier Jahren
Curt Bergfors, der auch als Philanthrop bekannt war, starb im Jahr 2022. Die Leitung des Unternehmens liegt heute vor allem bei seinen älteren Söhnen Richard und Christoffer Bergfors. Wilhelm Bergfors war ebenfalls in das Familienunternehmen eingebunden. Er hatte unter anderem ein wichtiges Max-Restaurant im Zentrum von Stockholm geleitet und berichtete selbst, schon als Kind im Betrieb mitgeholfen zu haben.
Max gilt in Schweden als direkte Konkurrenz zu internationalen Fast-Food-Ketten. Das Unternehmen wirbt stark mit Qualität, Nachhaltigkeit und einem familiengeführten Profil. Die Restaurants sind laut Nachhaltigkeitsbericht zu 91 Prozent in Familienbesitz; neun Prozent gehören der Stiftung Rättvis Fördelning.
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