Benzinkanister mit der Flex aufgeschnitten: Mann stirbt bei Explosion auf der Finca Ariant auf Mallorca

Ein 58-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag (20.5.) bei einem Arbeitsunfall auf der Finca Ariant in Pollença ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben des balearischen Gesundheitsdienstes Ib-Salut gegen 14.30 Uhr auf dem schwer zugänglichen Gelände der Finca.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte der Schmied den Deckel eines Benzinkanisters mit einer Flex aufschneiden. Der Behälter enthielt offenbar keine Flüssigkeit mehr, allerdings hatten sich darin Kraftstoffgase angesammelt. Bei der anschließenden Explosion wurde die Maschine weggeschleudert und verletzte den Mann tödlich. Ein 18-Jähriger, der mit ihm vor Ort war, schlug Alarm. Beide führten für ein Unternehmen Wartungsarbeiten auf der Finca durch.

Unfallort nur schwer erreichbar

Mehrere Notrufe gingen bei den Einsatzkräften ein. Als Erster traf ein Motorradpolizist der Ortspolizei am Unglücksort ein. Er fand den Mann bewusstlos, aber noch atmend vor. Der Rettungsdienst 061 rückte mit drei Krankenwagen und einem Rettungshubschrauber aus. Da der Unfallort nur schwer erreichbar war, mussten die Sanitäter aus dem Hubschrauber abgeseilt werden. Bei ihrem Eintreffen hatte der 58-Jährige bereits einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Außerdem hatte er eine schwere Kopfverletzung sowie Verbrennungen zweiten und dritten Grades an den Beinen davongetragen. Die Ärzte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

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Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen. Die Finca Ariant liegt rund fünf Kilometer von Pollença entfernt in Richtung Lluc. Das rund 1.000 Hektar große Anwesen wird seit 2012 von der Stiftung Vida Silvestre Mediterránea verwaltet.

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