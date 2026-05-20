Mit 100 km/h auf einem E-Roller unterwegs: 21-Jähriger erleidet bei Unfall in Palma lebensgefährliche Verletzungen

Ein 21-jähriger Mann hat sich am Mittwoch (20.5.) bei einem Unfall mit einem E-Roller lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er wollte einer Polizeikontrolle entkommen und stieß weniger später mit einem geparkten Auto zusammen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr mittags am Paseo Mallorca. Die Polizei kontrollierte die E-Rollerfahrer. Der 21-Jährige sah die Polizisten und fuhr im Bogen um sie herum. Er hatte weder einen Helm auf noch eine Warnweste um, wie es das Rathaus in den neuen Regeln vorschreibt.

Ärztin rettete ihm das Leben

Der junge Mann beschleunigte und raste mit hohem Tempo in das geparkte Auto. Er wurde auf den Asphalt geschleudert, wo er mit dem Kopf aufschlug. Eine Ärztin war zufällig vor Ort und leistete Erste Hilfe. Der Rollerfahrer kam im kritischen Zustand ins Krankenhaus Son Espases.

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Die Ortspolizei nahm sich seines Gefährts an und stellte fest, dass der Roller getunt war. Das Fahrzeug erreichte bei dem Check eine Geschwindigkeit von 96 km/h. Erlaubt sind in Palma höchstens 25 km/h.