Erste Hitzewarnungen in Spanien: Auch auf Mallorca "klopft der Sommer an die Tür"

Die Temperaturen steigen in dieser Woche. Auf dem spanischen Festland hat der Wetterdienst Aemet die ersten Hitzewarnungen des Jahres 2026 ausgerufen. Auch auf Mallorca wurde die 30-Grad-Marke diese Woche wieder geknackt. Das dürfte in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder der Fall sein.

"Im Laufe des Mais haben wir niedrige Temperaturen für die Jahreszeit erlebt", twitterte Aemet. "Nun kommt das Gegenteil. In manchen Gebieten könnten Hitzerekorde geknackt werden." Hier ist darauf hinzuweisen, dass der Post von der spanischen Zentrale verfasst wurde. Mallorca könnte daher davon ausbleiben.

Auf der Insel lagen die Höchsttemperaturen am Mittwoch bei 30 Grad, unter anderem in Lloret und Manacor. "Der Sommer klopft an die Tür", schrieb dazu der Wetterkanal "Meteo de les Illes". Auch Aemet twitterte, dass sich das Wetter langsam sommerlich anfühle.

Die Nächte sind derzeit mild. / Simone Werner

So auch in der Nacht, in der sich die Zeit der Tropennächte nähert. Davon ist die Rede, wenn die Mindestwerte nicht unter 20 Grad sinken. In der Nacht auf Donnerstag waren es mancherorts 18 Grad:

Am Donnerstag vertreibt die Sonne die Nebelbänke im Flachland am Morgen. Danach scheint sie den ganzen Tag bei wenigen Wolken. Der Wind weht höchstens an den Küsten etwas flotter. In der Inselmitte dürfte die 30-Grad-Marke wieder geknackt werden. Am Meer bleiben die Temperaturen ein paar Grad niedriger.

Die Wassertemperaturen an den Stränden liegen derzeit bei 22 bis 23 Grad. Es ist mit kaum Wellengang zu rechnen.

Verwandte nachrichten

Die Strände füllen sich langsam. / Simone Werner

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Gen Wochenende ist mit kaum Änderungen zu rechnen. Die Sonne scheint täglich. Viele Wolken sind in den kommenden Tagen nicht zu erwarten. Die Temperaturen steigen langsam an. Am Sonntag können die 30 Grad dann auch in den Küstengebieten erreicht werden. Für die erste Hitzewarnung auf Mallorca fehlt aber noch ein Stück. Die wird erst bei 36 Grad ausgerufen.