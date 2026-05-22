Hells Angels wollten Schulden eintreiben: Guardia Civil nimmt drei Deutsche auf Mallorca fest

Die Guardia Civil hat drei Deutsche auf Mallorca festgenommen. Wie die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora" am Freitag (22.5.) berichtete, handelt es sich um einen Geschäftsmann, der die Hells Angels einschaltete, um Schulden in Höhe von 300.000 Euro von einem ehemaligen Geschäftspartner einzutreiben. Eine Bestätigung der Polizei auf MZ-Anfrage steht derzeit noch aus.

Das Opfer zeigte den Fall am Dienstag (19.5.) bei der Guardia Civil in Calvià an. Er leitete mit seinem ehemaligen Geschäftspartner eine Immobilienfirma in Santa Ponça. Der Mann erhielt einen Anruf von einer deutschen Telefonnummer.

Erpressung per Telefon

Am anderen Ende der Leitung sagte die Person ihm, dass es ein persönliches Treffen auf Mallorca geben wird und der Mann besser die 300.000 Euro dabei haben soll. Ansonsten würde er Probleme mit den Hells Angels bekommen. Das Opfer traf sich mit dem Anrufer, teilte ihm aber lediglich mit, den Fall angezeigt zu haben.

Deutsche Polizei bestätigte Hells Angels-Mitgliedschaft

Die Guardia Civil schaltete die deutschen Behörden ein, die bestätigten, dass der Anrufer der Organisation angehört. Die Inselpolizisten machten den Geschäftsmann in Palma ausfindig, wie er gerade mit zwei Männern aus einem Supermarkt kam. Dabei handelte es sich um den Anrufer und einer weiteren Person mit Beziehungen zu den Hells Angels. Letztere soll laut "Ultima Hora" Vorstrafen in Deutschland wegen Betrugs, Nötigung und Bedrohung haben. In Spanien sind die drei Männer im Alter von 33, 36 und 63 Jahren nicht vorbestraft.

Bereits am Mittwoch wurden die Männer einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der sie laufen ließ.