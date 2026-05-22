Seltene Schätze in Mallorcas Sozialkaufhaus: Diese Raritäten können Sie zum Jubiläum der Fundación Deixalles ersteigern

Ein vierzigjähriges Jubiläum will gebührend zelebriert werden. „Wir planen dafür verschiedene Feierlichkeiten, so beispielsweise am 7. Oktober eine große Gala im Teatre Principal de Palma, aber das müssen wir irgendwie finanzieren“, erklärt Francesca Martí, die Direktorin der Fundación Deixalles. So entstand die Idee zu der Benefiz-Versteigerung, die am Freitag (22.5.) um 18 Uhr im Hauptsitz der Stiftung im Carrer del Cedre, 11 in Palma stattfindet.

Original-Kunstwerke

Sammler und Liebhaber von kuriosen Objekten können dann 40 besondere Gegenstände aus der Sammlung der Stiftung ersteigern. 38 davon sind bereits jetzt auf der Website der Stiftung einsehbar. Hier kann man sich auch für die „subasta“ anmelden. Ab 17.30 Uhr sind die Türen für die Auktion geöffnet und die Gegenstände können begutachtet werden. Die Startpreise für die Versteigerung liegen zwischen 40 und 900 Euro.

Mit dabei sind einige Original-Kunstwerke von mallorquinischen Künstlern, wie beispielsweise die Bronzestatue „La Balanguera“ des renommierten Bildhauers Jaume Mir Ramis, die symbolisch für die Hymne Mallorcas nach dem berühmten Gedicht von Joan Alcover steht. Auch ein gemeinsames Abendessen mit Sänger Pau Debon, Schauspieler David Ordinas sowie dem Journalisten Àngel Aguiló in einem Restaurant ist zu ersteigern.

Wertvolles Weggeworfenes

Die gemeinnützige Organisation Deixalles verbindet seit 40 Jahren soziale Integration und Umweltschutz auf den Balearen. Dafür sammelt Deixalles Gegenstände, die andere wegwerfen, um sie zu sortieren, zu reparieren, upzucyceln oder zu recyceln. Damit schaffen sie gleichzeitig Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die sonst vom regulären Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind.

„Wir haben die Wiederverwendung schon immer als die umweltfreundlichste Option betrachtet, da sie die meisten Kohlenstoffdioxid-Emissionen einspart“, sagt Martí. Ziel von Deixalles sei der Wandel zu einem sozialeren und solidarischeren Wirtschaftsmodell. „Wir bei Deixalles glauben fest daran, dass wir mit kleinen Schritten große Veränderungen bewirken können“, so Martí.

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