Traumwetter zum Baden auf Mallorca: So angenehm ist die Wassertemperatur an den beliebtesten Stränden

Der Sommer hat an Mallorcas Tür geklopft und ist gleich durch das große Tor hereinspaziert. Seit Tagen zeigt sich das Wetter auf der Insel von seiner besten Seite: viel Sonne, kaum Wolken und dabei noch angenehme Temperaturen mit steigender Tendenz. Im Inselinneren wurde am Donnerstag (21.5.) sogar bereits die 30-Grad-Marke geknackt.

Auch am Wochenende soll es sommerlich bleiben. Am Samstag zeigt sich der Himmel nur leicht bewölkt oder wolkenlos. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 25 und 30 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus östlicher Richtung, an den Küsten machen sich Brisen bemerkbar. Am Sonntag bleibt das Wetter ähnlich, nur kommt der Wind dann schwach aus Nordost.

Für viele Inselbewohner und Urlauber dürfte es damit das erste richtige Strandwochenende des Jahres werden. Die Sonnenstrahlen haben auch das Meer langsam erwärmt – allerdings noch nicht so sehr, dass man in einer warmen Brühe planscht. Im Moment gleicht das Badeerlebnis eher noch einem erfrischenden Sprung ins Nass.

Wassertemperatur um die 20 Grad

An den meisten Stränden liegt die Wassertemperatur derzeit um die 20 Grad. Der spanische Wetterdienst Aemet klassifiziert diese Temperatur bereits als "angenehm warm".

An der Playa de Palma werden am Samstag Wassertemperaturen von 21 Grad und am Sonntag von 23 Grad erwartet. Etwas weiter westlich, an Mallorcas beliebtem Naturstrand Es Trenc, sind es am Samstag 21 Grad und am Sonntag 22 Grad. In Cala Santanyí werden ähnliche Werte erwartet.

Auch in der Cala Agulla bei der Deutschenhochburg Cala Ratjada kann man sich bei 21 Grad am Samstag und 23 Grad am Sonntag ins Wasser wagen. Im Norden der Insel, in Can Picafort, liegt die Wassertemperatur am Wochenende bei 23 Grad, und an der Westküste werden in Port de Sóller für Samstag und Sonntag jeweils 21 Grad erwartet.

Ähnlich sieht es beim Wasser an Pegueras beliebtem Palmira-Strand aus: Dort soll die Meerestemperatur am Samstag bei 22 Grad und am Sonntag bei 23 Grad liegen.