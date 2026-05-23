67-jähriger Mann stirbt bei Verkehrsunfall nahe Santa María

Ein 67 Jahre alter Spanier ist am frühen Freitagabend (22.5.) bei einem Verkehrsunfall auf der alten Landstraße zwischen Inca und Palma, der Ma-13a, auf Höhe Santa María ums Leben gekommen. Das berichten verschiedene spanische Medien. Der Unfall soll sich gegen 19.30 Uhr ereignet haben.

Laut den Medienberichten war der Mann in einem Auto alleine in Richtung Inca unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Wenig später prallte das Auto frontal gegen eine an die Fahrbahn angrenzende Steinmauer.

Viele Einsatzkräfte vor Ort

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Unfallort, etwa Beamte der Guardia Civil, der Ortspolizei von Santa María, von Mallorcas Feuerwehr sowie Rettungskräfte von Samu 061. Sie konnten allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Feuerwehr befreite die Leiche aus dem Auto.

Die Guardia Civil wird nun ermitteln, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Durch die Obduktion der Leiche soll etwa geklärt werden, ob der Fahrer möglicherweise zuvor einen medizinischen Vorfall erlitten hatte, der ihn die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren hat lassen. /sw