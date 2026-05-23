Baby kommt mitten auf der Straße in Palma zur Welt
Mehrere Passanten und Anwohner halfen bei der Geburt im Viertel Son Roca, während sie telefonisch Anweisungen von Ärzten erhielten. Mutter und Tochter wurden wohlauf ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht
Manchmal haben es Neugeborene besonders eilig: Eine Frau hat am Samstagmittag (23.5.) mitten auf der Straße in Palma ein Mädchen zur Welt gebracht. Zu der so nicht geplanten Geburt kam es im Viertel Son Roca. Mehrere Zeugen halfen der werdenden Mutter, bis die Rettungskräfte eintrafen. Mutter und Kind wurden anschließend in gutem Zustand ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht.
Wie der balearische Rettungsdienst 061 mitteilte, geschah der Vorfall gegen 11.30 Uhr im Carrer Cap de Formentor. Die hochschwangere Frau war dort zu Fuß unterwegs, als die Wehen bei ihr einsetzten. Sie bat daraufhin mehrere Personen in der Umgebung um Hilfe. Diese alarmierten den Notruf und halfen ihr, so gut es ging.
Während die Einsatzkräfte auf dem Weg waren, gaben Ärzte den Helfern telefonisch Anweisungen, damit sie der Frau korrekt zur Seite stehen konnten. Als die Sanitäter eintrafen, übernahmen sie die Versorgung und stellten fest, dass die Geburt innerhalb weniger Minuten erfolgreich verlaufen war. Nachdem Mutter und Tochter untersucht worden waren und ihr Zustand als gut bewertet wurde, brachte eine Ambulanz beide ins Krankenhaus Son Llàtzer, wo sie aufgenommen wurden. /sw
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