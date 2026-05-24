Der Sommer startet auf Mallorca jetzt richtig durch: Temperaturen von bis zu 36 Grad

Am Wochenende hieß es Sonne satt. An beiden Tagen herrschte bestes Badewetter. Für viele Bewohner dürfte es das erste richtige Strandwochenende des Jahres gewesen sein. Viele trauten sich bei Wassertemperaturen von um die 20 bis 23 Grad auch schon ins Wasser.

Zum Wochenbeginn gibt es direkt gute Nachrichten: Der Sommer bleibt der Insel erhalten. Am Himmel dürften auch am Montag (25.5.) kaum Wolken zu sehen sein. Aus Nordosten weht eine leichte Brise. Llucmajor, Inca, Sa Pobla und Porreres beispielsweise knacken an dem Tag die 30-Grad-Marke. Für die Balearen-Hauptstadt sind 29 Grad gemeldet. Nachts sind für überall zweistellige Werte gemeldet, in Palma 15 Grad, in Sa Pobla 13 Grad.

Temperaturen steigen minimal

Am Dienstag (26.5.) ziehen die Temperaturen dann noch einmal teilweise minimal an. Spitzenreiter mit 32 Grad sind Porreres und Llucmajor. Auch Inca, Santa María del Cami und Sineu knacken mit 31 Grad die 30er-Marke. Palma schafft es erneut "nur" auf 29 Grad. Auch für Sa Pobla und Pollença ist diese Höchsttemperatur gemeldet.

Die Sonne ist eindeutig erneut der Protagonist am Himmel. Der Wind weht erneut aus Nordosten.

Der Mittwoch (27.5.) ähnelt dem Vortag. Inca und Porreres führen die Tabelle mit Top-Temperaturen mit 32 Grad an. Am frischesten ist es mit 27 Grad in Andratx und Santanyí. Nur vereinzelt tauchen am Vormittag Wolken am Himmel auf. Am Nachmittag heißt es dann erneut: Sonne satt.

Für die Wochenmitte sind Toptemperaturen von 32 Grad gemeldet. / Simone Werner

Temperaturen steigen weiter an

Zum Donnerstag hin (28.5.) steigen die Temperaturen dann erneut leicht an. An einigen Orten, etwa Sineu, Porreres oder Inca, werden dann bis zu 34 Grad erreicht. Auch Palma knackt dann die 30-Grad-Marke. Für die Balearen-Hauptstadt sind 31 Grad gemeldet. Nachts wird es deutlich wärmer als zuletzt. Für Palma etwa gibt der spanische Wetterdienst AEMET 18 Grad an. Dicke Decken können Sie also in den Schrank packen.

Für Freitag (29.5.) meldet AEMET dann sogar 36 Grad in Santa María del Camí. Der Tag vorm Wochenende wird damit der wärmste Tag der Woche. Für Llucmajor und Porreres sind 35 Grad gemeldet. Bei den nächtlichen Temperaturen steht mit 20 Grad in Palma sogar erstmals eine 2 vor der Zahl. Andernorts sind 15 bis 18 Grad gemeldet.

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Wassertemperatur zum Wochenbeginn: 22 bis 23 Grad

An der Playa de Palma werden zum Beginn der neuen Woche Wassertemperaturen von 22 bis 23 Grad erwartet. Etwas weiter westlich, an Mallorcas beliebtem Naturstrand Es Trenc, sind es zum Wochenbeginn ebenfalls 22 bis 23 Grad. Auch in der Cala Agulla in der Deutschenhochburg Cala Ratjada kann man sich bei diesen Temperaturen ins Wasser wagen.