Endgültig beschlossen: Aus Kult-Minigolfanlage Dino Golf an der Playa de Palma wird Riesen-Park

Angekündigt hatten die Verantwortlichen vom Rathaus in Palma das Vorhaben schon vor langer Zeit, seit Freitag (22.5.) ist es definitiv beschlossene Sache: Das Gelände, auf dem an der Playa de Palma zuletzt die Kult-Minigolfanlage Dino Golf untergebracht war, wird im Zuge der Rundum-Neugestaltung des bekannten Strandabschnitts in einen großen öffentlichen Park mit 35.000 Quadratmetern umgewandelt. Die Umbauarbeiten sollen Ende des Jahres beginnen.

Geplant ist, aus dem Gelände „einen offenen, inklusiven Grünraum zu machen, der ganzjährig von den Bürgern genutzt werden kann“, wie es in einem Bericht der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" heißt. Der neue Park soll zudem stärker mit dem Parc del Llaüt verbunden werden, sodass beide Fläche eine noch größere Grünzone bilden.

Bereits vor zwei Jahren hatten die Verantwortlichen vom Rathaus Palma einstimmig beschlossen, dass ein großer Park an der Promenade entstehen soll.

Das ist genau geplant

Auch die Wiederherstellung des Dünensystems und des mediterranen Pinienwaldes werden bei der Umgestaltung bedacht. Über landschaftlich gestaltete Wege soll der neue Park unter anderem mit dem Carrer Trobadors, der Carretera de s’Arenal und dem Carrer del Llaüt verbunden werden. Dabei sollen an das hiesige Klima angepasste Pflanzen, solche mit geringem Wasserbedarf und andere nachhaltige Lösungen, die die Biodiversität und die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel fördern, verwendet werden.

Dafür werden alte Gebäude und Strukturen der Minigolf-Anlage abgerissen und neue Spielbereiche, Zonen für Sport und Bewegung im Freien, Schatten- und Ruhebereiche sowie Bereiche für die lokale Tierwelt errichtet. Auch die vorhandenen Schatten spendenden Bäume sollen sinnvoll in das Projekt integriert werden.

Verbindung zu anderen Stadtvierteln

Aus städtebaulicher Sicht soll der neue Park als Verbindung zwischen der Playa de Palma und Stadtteilen jenseits von Palmas Ringautobahn wirken, darunter Son Ferriol, Sant Jordi, sa Casa Blanca, es Pil·larí und s’Aranjassa. Der neue Park soll zudem barrierefrei sein und es soll Schilder zur Biodiversität in der Umgebung geben.

Das Projekt sieht auch vor, dass aus den Straßen Carrer Trobadors und Carrer de la Perla eine Fußgängerzone wird. Dieses Vorhaben muss allerdings noch endgültig von den Verantwortlichen der Stadtverwaltung beschlossen werden. Darüber hinaus sind Änderungen der Fahrtrichtungen auf der Carretera de s’Arenal, neue Fußgängerüberwege, eine Neuordnung der Parkplätze sowie des Radverkehrs im Carrer de la Perla geplant. Künftig sollen die Fußgänger hier Vorrang haben.

Die Kosten für den Umbau betragen circa 7,8 Millionen Euro. Dauern soll die Umgestaltung circa ein Jahr. /sw

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