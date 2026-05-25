Deutscher Urlauber von anderen Deutschen an der Playa de Palma zusammengeschlagen

An der Playa de Palma ist ein deutscher Urlauber in der Nacht auf Montag (25.5.) zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Darüber berichtete zunächst die Online-Zeitung "Crónica Balear". Ein Sprecher der Nationalpolizei bestätigte gegenüber der MZ den schweren Zwischenfall, betonte aber, dass die genauen Umstände noch nicht geklärt seien. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Urlauber von Landsleuten zusammengeschlagen wurde.

Opfer gelangte selbstständig ins Hotel

Laut "Crónica Balear" ereignete sich der Vorfall gegen 3.20 Uhr in der Früh. Der 32-Jährige soll es nach der Attacke noch selbstständig ins Hotel geschafft haben. Als er im Zimmer ankam, sei er zusammengebrochen. Der Mann habe stark am Kopf geblutet. Der Zimmergenosse, der die Rettungskräfte rief, sei zunächst davon ausgegangen, dass der Verletzte sich die Wunde bei einem Sturz zugefügt hatte.

Die Sanitäter hätten dann festgestellt, dass die Wunde kaum vom Aufprall auf den Boden stammen konnte. Die Rettungskräfte brachten den Mann schwerverletzt in ein Krankenhaus.