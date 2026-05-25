Heldenhafte Tat auf Mallorca: Zwei angehende Polizisten retten Deutschem am Strand das Leben

Zwei angehende Beamte der Nationalpolizei haben am vergangenen Dienstag (19.5.) einem deutschen Badegast in einer Bucht in der Gemeinde Llucmajor das Leben gerettet. Die beiden Polizisten in Ausbildung hatten ihren freien Tag am Strand verbracht, als sie beobachteten, wie ein junger Mann von Felsen ins Wasser sprang und anschließend reglos an der Oberfläche trieb.

Die Beamten reagierten sofort, wie sie in einem Pressevideo der Nationalpolizei erklärten. „Wir sahen, wie er ins Wasser sprang und kurz darauf an der Oberfläche auftauchte. Wir sahen uns an und sagten: Los, los!“, schilderten die beiden Beamten. Der Mann habe sich rund 50 Meter vom Ufer entfernt befunden. Als die Beamten ihn erreichten, stellten sie fest, dass er bewusstlos war.

15-minütige Reanimation

Die beiden Polizisten brachten den Badegast ans Ufer und baten andere Strandbesucher, den Notruf 112 zu verständigen. Anschließend begannen sie mit Wiederbelebungsmaßnahmen. „Wir legten ihn an eine sichere Stelle und begannen mit der Reanimation“, berichteten sie. Rund 15 Minuten lang hätten sie sich abgewechselt, bis der Mann wieder erste Lebenszeichen zeigte und zu erbrechen begann.

Daraufhin brachten sie ihn in die stabile Seitenlage, damit er weiter Wasser ausstoßen konnte und nicht erstickte. Dann kamen die Rettungsschwimmer an die Bucht und versorgten den Mann mit Sauerstoff. Zudem half ein Arzt, der sich außer Dienst am Strand befand. Später trafen die Ortspolizei und medizinisches Personal ein.

Die Sanitäter übernahmen schließlich die weitere Versorgung des Badegasts. Der Deutsche musste in ein Krankenhaus gebracht werden, doch die schnelle Reaktion der beiden angehenden Nationalpolizisten war entscheidend. "Die Sanitäter sagten uns, dass wir dem jungen Mann das Leben gerettet hätten", sagt einer der beiden Beamten in dem Video. „Am Ende ist genau das unser Ziel im Job: Leben zu retten und jedem Menschen zu helfen, dem wir helfen können“, fügt der andere hinzu.