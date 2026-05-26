Die ganze Nachbarschaft hörte die Schreie: Frau auf Mallorca von Schwiegertochter erschlagen
Die Nachbarn wählten den Notruf. Die Ortspolizei schnappte die mutmaßliche Täterin
Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Montagabend (25.5.) eine 36-jährige Frau festgenommen, die ihre Schwiegermutter in Palmas Stadtviertel Pere Garau erschlagen haben soll. Mehrere Nachbarn hörten die Schreie des Opfers und wählten den Notruf.
Zu der Attacke kam es kurz vor 17 Uhr nahe des Marktes im Viertel. Die Nachbarn wussten nicht, warum die 73-jährige Frau schrie. Die Ortspolizei erschien zuerst und schnappte sich die Schwiegertochter, die just vom Tatort verschwinden wollte.
Autopsie für Dienstag angesetzt
Der Todesfall sprach sich herum und die Nachbarn versammelten sich auf der Straße und waren sichtlich schockiert. Kurz nach der Festnahme seiner Frau kam der Sohn des Opfers und betrat die Wohnung.
Zu den Hintergründen der Tat gibt es bislang noch keine Informationen. Der Leichnam soll zahlreiche Verletzungen aufgewiesen haben, die von einer Vielzahl an Schlägen stammen. Für Dienstag ist eine Autopsie angesetzt.
- Nachgefragt bei Finanzamt-Chefin: Wie gerät man als Mallorca-Deutscher ins Visier der Steuerbehörde?
- Mallorca und die 183-Tage-Regel: Wer die Insel liebt, der zahlt hier auch seine Steuern
- Das Wunder bleibt aus: Real Mallorca steigt in die zweite Liga ab
- Nach Horrorjahr 2025: Wird 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Thommy Schmelz jemals wieder arbeiten können?
- Streik am Flughafen auf Mallorca: Das müssen Passagiere jetzt wissen
- Endgültig beschlossen: Aus Kult-Minigolfanlage Dino Golf an der Playa de Palma wird Riesen-Park
- Oberster Gerichtshof kippt Spaniens zentrales Register für Ferienwohnungen
- Real Mallorcas Abstieg ist eine Schande: die Suche nach den Verantwortlichen