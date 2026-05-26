Die ganze Nachbarschaft hörte die Schreie: Frau auf Mallorca von Schwiegertochter erschlagen

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Montagabend (25.5.) eine 36-jährige Frau festgenommen, die ihre Schwiegermutter in Palmas Stadtviertel Pere Garau erschlagen haben soll. Mehrere Nachbarn hörten die Schreie des Opfers und wählten den Notruf.

Zu der Attacke kam es kurz vor 17 Uhr nahe des Marktes im Viertel. Die Nachbarn wussten nicht, warum die 73-jährige Frau schrie. Die Ortspolizei erschien zuerst und schnappte sich die Schwiegertochter, die just vom Tatort verschwinden wollte.

Autopsie für Dienstag angesetzt

Der Todesfall sprach sich herum und die Nachbarn versammelten sich auf der Straße und waren sichtlich schockiert. Kurz nach der Festnahme seiner Frau kam der Sohn des Opfers und betrat die Wohnung.

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Zu den Hintergründen der Tat gibt es bislang noch keine Informationen. Der Leichnam soll zahlreiche Verletzungen aufgewiesen haben, die von einer Vielzahl an Schlägen stammen. Für Dienstag ist eine Autopsie angesetzt.