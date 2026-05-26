Kein Hai: Welches seltene Tier überrascht hier Urlauber bei einer Bootstour vor Mallorca?

Ein wirklich ungewöhnlicher Fund vor Mallorcas Küste: Zwei Mittelmeer-Speerfische haben einige Bootsinsassen während einer Bootstour in der Nähe von Portocolom am Freitagnachmittag (22.5.) überrascht. Den besonderen Moment filmte eine Mallorca-Urlauberin, die das Video an die MZ weiterleitete.

Auch wenn das Meerestier auf den ersten Blick wie ein Hai wirkt, handle es sich um einen Mittelmeer-Speerfisch (Tetrapturus belone), erklärt Aniol Esteban von der Meeresschutzstiftung "Marilles". "Das ist ein weiteres Beispiel der Wunder, die in unserem Meer schwimmen", schwärmt er. So einen Fisch zu Gesicht zu bekommen, sei sehr selten. Die Menschen auf dem Boot könnten sich glücklich schätzen. "Diese Art lebt auf hoher See und nicht in der Nähe der Küste", sagt der Meeresforscher.

Die Gäste der Bootstour seien ebenfalls ganz fasziniert von den seltenen Fischen gewesen. Als sie die Tiere in der Cala Antena, einer kleinen Bucht zwischen Cala Varques und Portocolom sahen, sei es ganz still geworden, berichtete die Urlauberin. "Im ersten Moment dachten alle wirklich an einen Hai. Erst später hatten wir das Gefühl, dass der Fisch vielleicht verletzt war", schrieb sie. Die Tiere seien weiterhin in der Nähe des Ufers geblieben, als das Boot die Tour fortsetzte. "Wir sind dann langsam weitergefahren, um sie nicht zu stressen oder zu stören", sagt sie.

Mehr über den Mittelmeer-Speerfisch

Laut der größten Fischdatenbank "Fishbase", leben diese Tiere im gesamten Mittelmeer, halten sich aber vor allem im zentralen Mittelmeer auf. Besonders in der Nähe der italienischen Küste kommen sie vor. Sie leben meist in Paaren und ernähren sich von anderen Fischen. Mittelmeer-Speerfische werden etwa zwei Meter groß – das größte bekannte Exemplar maß 2,4 Meter. Sie können bis zu 70 Kilogramm schwer werden. Auch wenn die Tiere etwas angsteinflößend wirken, gelten sie für Menschen als harmlos.