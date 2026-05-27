Juli-Sommerhitze im Mai auf Mallorca: Und es wird ab sofort noch heißer
Am Freitag könnte es die erste Hitzewarnung des Jahres auf der Insel geben
Bei den aktuellen Werten könne man von Sommerhitze sprechen, hat der spanische Wetterdienst Aemet am Dienstag (26.5.) getwittert. "In unserem Land werden gerade Temperaturen erreicht, die sonst für Juli üblich sind. Eine Rückkehr zur Normalität ist derzeit nicht in Sicht." Im Gegenteil. Auf Mallorca soll es in den kommenden Tagen noch heißer werden. Eine Hitzewarnung wird langsam möglich.
Am Dienstag lagen die Höchsttemperaturen bei 32 Grad in der Inselmitte. Im Sóller-Tal war es bei 25 Grad sogar noch regelrecht kühl. Es folgte eine Tropennacht in Capdepera mit Tiefstwerten von 22 Grad.
Am Mittwoch scheint die Sonne bei praktisch keinen Wolken am Himmel. Der Wind weht schwach, höchstens an den Küsten etwas flotter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 31 Grad in der Inselmitte. Am Meer bleiben die Werte knapp unter der 30-Grad-Marke.
Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas
Entsprechend voll wird es an den Stränden. Laut Aemet liegt die Wassertemperatur an der Playa de Palma bei 24 Grad, mit starkem Wellengang ist nicht zu rechnen. Ähnlich sehen die Werte im Norden Mallorcas an der Playa de Muro aus.
Sonnenuntergang ist um 21.06 Uhr. Wohl erst nach Mitternacht fallen die Temperaturen unter die 20-Grad-Marke - falls überhaupt. Um 6.26 Uhr geht die Sonne am Donnerstag wieder auf und erhitzt die Insel auf bis zu 34 Grad. Ansonsten gibt es keine Änderungen.
Am Freitag werden es schon 35 Grad laut der aktuellen Aemet-Prognose. Damit bewegt sich Mallorca am Rande einer Hitzewarnung. Die ruft der Wetterdienst auf der Insel ab 36 Grad aus. Wenn eine kommt, dann dürfte es sich um die Warnstufe Gelb in der Inselmitte handeln.
Der Freitag wird der vorerst heißeste Tag des Jahres. Im Anschluss bleibt es bei 32 Grad sommerlich, die Hitzewarnung rückt aber erstmal wieder etwas in die Ferne.
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