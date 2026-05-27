Tödlicher Unfall auf Mallorca: 60-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Sturz von Kreisverkehrsbrücke auf die Flughafen-Autobahn

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochmorgen (27.5.) bei einem Verkehrsunfall auf der Flughafen-Autobahn in Palma ums Leben gekommen. Der Mann stürzte von der schwebenden Kreisverkehrsbrücke, die El Molinar mit der Autobahn verbindet, rund zehn Meter tief auf die Ma-19 Richtung Llucmajor. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich um 6.50 Uhr auf dem Kreisverkehr auf der Ma-6013. Laut dem Online-Portal "Crónica Balear" war eine Frau mit ihrem Auto auf der äußeren Spur unterwegs, als der Motorradfahrer offenbar von der inneren Spur aus in Richtung Palma abfahren wollte. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad.

Mapa de la ubicación donde ocurrió el accidente.

Der 60-Jährige gelangte zwar noch in die Ausfahrt, verlor nach dem Zusammenstoß jedoch die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen die Betonblöcke am Straßenrand. Anschließend stürzte er hinter der Absperrung auf die darunterliegende Autobahn. Wenig später alarmierten andere Autofahrer den Notruf. Die Beamten der Ortspolizei Palma, wie auch der Guardia Civil rückten an. Auch Sanitäter kamen an die Unfallstelle und konnten allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Fall wird ermittelt

Die Verkehrseinheit der Guardia Civil übernahm die Ermittlungen und sperrte zwei Fahrspuren der Ma-19. Da sich der Unfall zur Hauptverkehrszeit ereignete, bildeten sich kilometerlange Rückstaus. Auch ein Abschleppwagen wurde angefordert, zudem wurde die Straßenwacht verständigt, um die Fahrbahn nach dem Unfall zu reinigen.

Die an dem Zusammenstoß beteiligte Autofahrerin stand nach dem traumatischem Ereignis unter Schock. Laut "Crónica Balear" trifft sie offenbar keine Schuld, da sie auf der äußeren Spur des Kreisverkehrs unterwegs war, während der Motorradfahrer wohl von der inneren Spur aus abfahren wollte und dabei ihren Fahrweg kreuzte.