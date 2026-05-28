Setzte sich auf sie, bis sie starb: Neue Erkenntnisse im Mordfall an der Schwiegermutter auf Mallorca

Neue Ermittlungsergebnisse zum Tod der 73-jährigen Frau bringen weitere Details ans Licht: Die Rentnerin aus Palma ist erstickt. Das hat die Obduktion der Leiche ergeben. Demnach starb sie nicht allein an den zahlreichen Schlägen, die ihre Schwiegertochter ihr mutmaßlich mit einem Ventilator zugefügt haben soll, sondern durch Erdrücken.

Die tatverdächtige 36-Jährige, die trotz ihrer geringen Körpergröße rund 90 Kilogramm wiegen soll, habe sich auf ihre zierliche Schwiegermutter gesetzt und ihr so die Luft zum Atmen genommen.

Wie kam es zu dieser Hypothese?

Weil die vielen Verletzungen am Körper der 73-Jährigen möglicherweise nicht allein zum Tod geführt hatten, ordneten die Gerichtsmediziner am Mittwoch (27.5.) zusätzliche Untersuchungen im Landeskrankenhaus Son Espases an.

Diese bestätigten schließlich, dass die Frau durch Erstickung starb. Die Tatverdächtige wies leichte Abwehrverletzungen auf, die offenbar von einem verzweifelten Versuch des Opfers stammten, sich zu retten.

Psychische Probleme gehabt

In dem Fall kam es zu der Besonderheit, dass sowohl das Opfer als auch die mutmaßliche Täterin nach Son Espases gebracht wurden: die 73-Jährige, um die Obduktion zu vervollständigen, die 36-Jährige zur psychiatrischen Untersuchung.

In ihrer Krankenakte sollen psychische Störungen vermerkt sein, die mit gewalttätigem Verhalten einhergehen können. Diese Probleme hätten sich verschärft, weil sie ihre verschriebenen Medikamente nicht genommen haben soll. Gegen die Frau soll es bereits mehrfach Anzeigen gegeben haben. Sie bleibt nun in der Gefangeneneinheit des Krankenhauses und soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Noch ist es unklar, ob der Richter ins Son Espases kommt oder die Frau zum Gericht gebracht wird.

Was ist passiert?

Der Mord hat sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr in einer Wohnung in Palmas Viertel Pere Garau ereignet. Nachbarn hatten den ganzen Tag über verzweifelte Schreie der 73-Jährigen gehört. Da Streit zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter im Haus offenbar zum Alltag gehörte, wurde zunächst nicht eingegriffen.

Erst als die Schreie besonders erschütternd gewesen sein sollen, alarmierten mehrere Nachbarn den Notruf. Beamte der Ortspolizei Palma waren als Erste vor Ort und trafen dort die Tatverdächtige an, die einen Kaffee trank. Gegen 16.30 Uhr wurde die Leiche der 73-Jährigen entdeckt.