Flughafen-Betreiber lässt umstrittene Sparkassen-Werbung auf Mallorca hängen

Der spanische Flughafenbetreiber Aena hat die Kritik an der umstrittenen deutschen Sparkassen-Werbung am Flughafen von Palma zurückgewiesen. Das großformatige Banner an der Fassade des Parkhausgebäudes fördere keinen Exzesstourismus auf Mallorca, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Vielmehr handle es sich um eine kommerzielle Kampagne für eine digitale Zahlungslösung. Deswegen werde es, anders als von der Balearen-Regierung gefordert, auch nicht abgehängt.

Auf dem Banner steht auf Deutsch der Satz: „Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen.“ Der Slogan bezieht sich auf Wero, ein Echtzeit-Bezahlsystem, mit dem Sparkassen-Kunden Geld von Handy zu Handy senden können – ähnlich wie bei Bizum in Spanien. Aena betonte, die Botschaft sei daher nicht als Aufruf zu unzivilisiertem Verhalten oder als Verharmlosung von Exzessen zu verstehen.

"Absolut inakzeptabel" oder doch ein Übersetzungsproblem?

Die Balearen-Regierung sieht das anders. Tourismusminister Jaume Bauzà hatte Aena zuvor offiziell aufgefordert, das Banner „unverzüglich“ entfernen zu lassen. In einem Schreiben an Aena-Präsident Maurici Lucena und den Direktor des Flughafens Palma, Tomás Melgar, bezeichnete Bauzà es als „absolut inakzeptabel“, dass eine strategische Infrastruktur wie der Flughafen Botschaften verbreite, die schädliche Stereotype über Mallorca transportierten.

Der Ärger entzündet sich vor allem an der Doppeldeutigkeit des deutschen Slogans. Wörtlich spielt „beglichen“ auf das Bezahlen kleinerer Geldschulden an. Auf Mallorca wurde der Satz jedoch vielfach anders verstanden – als Anspielung auf die Formel „Was auf Mallorca (oder in Las Vegas oder wo auch immer) passiert, bleibt auf Mallorca (oder in Las Vegas oder wo auch immer)“. Diese Redewendung wird im Spanischen häufiger benutzt.

Passagiere am Flughafen auf Mallorca. / Clara Margais / dpa

Ist der Begriff "Malle" abfällig?

Kritiker sehen deswegen in der Sparkassen-Werbung eine Botschaft, die die Insel als rechtsfreien Partyraum für deutsche Urlauber erscheinen lasse. Auch die Verwendung des Begriffs „Malle“ stieß dem Tourismusminister auf. Dass diese Abkürzung keineswegs immer abfällig gemeint ist, mag er vielleicht nicht wissen.

Mallorca unternehme seit Jahren erhebliche politische, soziale und wirtschaftliche Anstrengungen, um unzivilisiertes Verhalten, Exzesstourismus und imageschädigende Klischees zurückzudrängen, so der Minister. Umso unverständlicher sei es, dass ausgerechnet am wichtigsten Eingangstor der Insel eine Kampagne zugelassen werde, die nach Ansicht der Regierung genau jene Bilder verstärke, gegen die man ankämpfe.

Flughafen sei nicht für das Image der Insel verantwortlich

Aena widersprach dieser Lesart nun ausdrücklich. Das Unternehmen erklärte, der Flughafen von Palma sei nicht der Erzeuger touristischer Nachfrage. Die Besucherzahlen hingen vielmehr vom Reiseziel selbst und vom touristischen Angebot Mallorcas ab. Der Flughafenbetreiber sieht sich damit nicht in der Verantwortung für das Image, das einzelne Werbekampagnen möglicherweise hervorrufen.

Bereits zuvor hatten neben der Balearen-Regierung auch Vertreter der Opposition scharfe Kritik geübt. Die linksgrüne Regionalpartei Més sprach von einer beleidigenden Kampagne und brachte sogar einen Antrag ins Parlament ein, um die Entfernung der Werbung zu fordern. Més-Per-Mallorca-Sprecher Lluís Apesteguia wertete die Anzeige als weiteres Beispiel für eine respektlose Behandlung Mallorcas durch Aena.

Der Megapark warb 2023 am Flughafen Mallorca im Pop-Art-Stil für seine Party-Künstler / MZ

Großflächige Werbung ist am Flughafen Mallorca seit Jahren üblich. Neben den großen Vergnügungslokalen Megapark und Bierkönig buhlen dort auch immer wieder Immobilienunternehmen wie Engel & Völkers und Autovermieter wie Sixt um Aufmerksamkeit.

Die Debatte hat damit auch eine politische Dimension, die über das einzelne Werbebanner hinausgeht. Die Balearen fordern seit Längerem mehr Mitsprache bei der Verwaltung ihrer Flughäfen. Aena, ein börsennotiertes Unternehmen mit staatlicher Mehrheitsbeteiligung, wehrt sich gegen solche Forderungen. Der Streit um die Sparkassen-Werbung liefert der Inselpolitik nun ein weiteres Argument in der Auseinandersetzung um den Flughafen Palma.