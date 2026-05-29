Polizei warnt vor allzu innigen Umarmungen an der Playa de Palma

Die mit übermäßigem Alkoholgenuss häufig einhergehende Zelebrierung der Freundschaft kann an der Playa de Palma unangenehme Folgen haben. Die Ortspolizei von Palma hat einen Dieb festgenommen, der Urlauber um mindestens acht hochwertige Handys von Urlaubern erleichtert haben soll, indem er sie herzlich umarmte.

Nach Angaben der Polizei begann der Einsatz am vergangenen Dienstag gegen 5 Uhr morgens im Carrer Missión de San Diego, der unmittelbar am Ballermann 6 vom Strand wegführt. Ein deutscher Tourist bat eine Streife um Hilfe: Zwei Unbekannte hätten sich ihm freundlich genähert, einer der beiden habe ihn umarmt und dabei sein Handy gestohlen.

Die Beamten ließen sich die Verdächtigen beschreiben und suchten die Umgebung ab. Etwa 15 Minuten später entdeckten sie in derselben Straße zwei Männer, auf die die Beschreibung passte. Als die Polizisten sie ansprachen, rannten beide davon. Einer entkam, den anderen nahmen die Beamten fest.

Am Ballermann mit Umarmungen gestohlene Handys. / Policía Local

Acht Handys zwischen Autos gefunden

Auf der Fluchtstrecke fanden die Polizisten acht Handys, die zwischen Autos lagen. Eines davon gehörte dem deutschen Urlauber. Die Beamten gaben es ihm direkt zurück. Die übrigen Geräte stellten sie sicher. Den Verdächtigen nahmen sie wegen mehrerer Diebstähle fest.

Später erschienen zwei ungarische Touristen auf der Wache der Ortspolizei. Sie wollten den Diebstahl ihrer Handys anzeigen. Bei einem der Geräte war die Ortungsfunktion aktiviert. Sie zeigte an, dass sich das Handy in den Räumen der Polizei befand. Es war eines der sichergestellten Telefone.

Die Party an der Playa de Palma läuft schon wieder auf Hochtouren (Archivbild) / Pere Joan Oliver

Die beiden Ungarn berichteten, sie seien in derselben Nacht zwischen 3 und 5 Uhr an der Playa de Palma unterwegs gewesen. Drei Männer seien auf sie zugekommen und hätten sie freundschaftlich umarmt. Dabei seien ihnen die Handys gestohlen worden. Die Urlauber erkannten den festgenommenen Mann als einen der Diebe wieder.

Polizei warnt vor „Liebesdiebstahl“

Bei der Masche handelt es sich um den sogenannten „hurto amoroso“ (Liebesdiebstahl). Dabei suchen Täter unter einem Vorwand Körperkontakt, etwa durch eine Umarmung, und stehlen währenddessen Wertsachen. Die Polizei kennt diese Methode und rät, in solchen Situationen Abstand zu halten.

Die Ortspolizei Palma übergab den Festgenommenen zusammen mit fünf weiteren sichergestellten Handys an die Nationalpolizei.