In einem Nobelviertel auf Mallorca: Schüler will mit Pistolen-Attrappe Porsche rauben

Ein 16-jähriger Schüler der Gesamtschule IES Bendinat hat am Freitagmorgen in der Gemeinde Calvià versucht, einer Autofahrerin einen schwarzen Porsche zu rauben. Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei über einen Zaun der Schule geklettert, bedrohte die Frau mit einer täuschend echt aussehenden Pistole und setzte sich ans Steuer. Ein Beamter der Ortspolizei von Calvià beobachtete den Vorfall und überwältigte den Schüler.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr, als die Schüler in der Schule eintrafen. Der Polizist regelte zu diesem Zeitpunkt den Verkehr an den Zufahrten. Als er sah, wie der Jugendliche die Fahrerin bedrohte, griff der Beamte ein, brachte ihn zu Boden und nahm ihn fest.

Waffe war nicht schussfähig

Bei der Pistole handelte es sich um eine Attrappe. Sie war nach Angaben der Polizei keine Schreckschusswaffe. Die Ortspolizei von Calvià übergab den Minderjährigen nach der Festnahme an die Guardia Civil. Sie führt nun die weiteren Ermittlungen.

Der Vorfall löste unter Eltern und Schülern große Unruhe aus. Bei dem Jugendlichen soll es sich um einen Schüler der vierten Klasse der ESO am IES Bendinat handeln. Die ESO ist die verpflichtende Sekundarstufe in Spanien und entspricht den Klassen sieben bis zehn.

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Die IES Bendinat ist eine öffentliche Schule und befindet sich direkt an einem Golfplatz. Bendinat ist eines der exklusivsten Wohnviertel auf Mallorca.