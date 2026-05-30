Auf frischer Tat ertappt: Zivilpolizisten verhindern Handyraub an der Playa de Palma

Zwei Zivilbeamte der Nationalpolizei haben in der Nacht zum Freitag (29.5.) an der Playa de Palma einen mutmaßlichen Raubüberfall auf einen Urlauber verhindert. Zwei Männer wurden wegen des Verdachts auf Raub mit Gewalt festgenommen. Die Beamten der operativen Einsatzgruppe GOR hatten die beiden Männer beobachtet, weil sie sich verdächtig verhielten. Kurz darauf näherten sich die Verdächtigen einem Urlauber, der allein unterwegs war.

Nach Angaben der Polizei versuchten sie, ihn abzulenken, packten ihn an den Armen und stellten ihm ein Bein, sodass er zu Boden fiel. Einer der Männer soll daraufhin versucht haben, dem Urlauber das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu ziehen.

Handy sichergestellt

Die Zivilbeamten griffen sofort ein und verhinderten den Diebstahl. Nach einem Gerangel hielten sie die beiden Verdächtigen fest, stellten das Handy des Opfers sicher und nahmen die Männer fest.

Wegen des deutlichen Anstiegs der Urlauberzahlen an der Playa de Palma und in anderen Bereichen von Palma hat die Nationalpolizei ihre Präsenz in diesen Zonen verstärkt. Einsatzkräfte verschiedener Einheiten patrouillieren dort nachts sowohl uniformiert als auch in Zivil, um die Sicherheit von Besuchern und Anwohnern zu gewährleisten. Auch die Ortspolizei will in diesem Sommer verstärkt Präsenz zeigen.