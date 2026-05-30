Erneut ein Boot entdeckt:122 Migranten erreichen innerhalb von 24 Stunden die Balearen
Die Guardia Civil hat 31 Menschen entdeckt, die am Samstag (20.5.) mit einem Boot an der Küste der Insel Cabrera angekommen waren. Der Einsatz fand gegen 6.50 Uhr statt. Nach Angaben der Regierungsdelegation auf den Balearen wurden die 31 Menschen in der Gegend des Leuchtturms Far de n’Ensiola aufgegriffen.
Zusammen mit den 91 Menschen, die bereits am Freitag auf verschiedenen Inseln der Balearen angekommen waren, wurden damit innerhalb von 24 Stunden insgesamt 122 Migranten auf den Balearen identifiziert.
- Wirbel um deutsche Sparkassen-Werbung am Flughafen Mallorca: Balearen-Regierung fordert 'unverzügliche' Entfernung des Banners
- Sparkasse will weiteren Umgang mit umstrittenem Plakat am Flughafen 'prüfen
- Polizei warnt vor allzu innigen Umarmungen an der Playa de Palma
- „Die Insel braucht ein Wir-Gefühl“: Warum am Freitag überall auf Mallorca die Hymne 'La Balanguera' gesungen wird
- Mit fast zwei Monaten Verspätung: Das "Goodbye Deutschland"-Lokal Don Gyros in Peguera hat endlich eröffnet
- Wirtschaftsforum Neu Denken 2026: So war der große Eröffnungsabend
- Neue Folge: Diese Mallorca-Auswanderer waren jahrelang nicht bei 'Goodbye Deutschland' zu sehen
- Kein Ende des Streiks in Sicht: So ist aktuell die Lage beim Begleitservice am Flughafen Mallorca