Erneut ein Boot entdeckt:122 Migranten erreichen innerhalb von 24 Stunden die Balearen

Die Guardia Civil hat 31 Menschen entdeckt, die am Samstag (20.5.) mit einem Boot an der Küste der Insel Cabrera angekommen waren. Der Einsatz fand gegen 6.50 Uhr statt. Nach Angaben der Regierungsdelegation auf den Balearen wurden die 31 Menschen in der Gegend des Leuchtturms Far de n’Ensiola aufgegriffen.

Zusammen mit den 91 Menschen, die bereits am Freitag auf verschiedenen Inseln der Balearen angekommen waren, wurden damit innerhalb von 24 Stunden insgesamt 122 Migranten auf den Balearen identifiziert.