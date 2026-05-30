„Stop tourism“ auf Mallorcas Panoramastraße Ma-10: Tourismuskritische Schriftzüge zwischen Sóller und Deià

Auf Mallorcas berühmter Panoramastraße Ma-10 sind auf Höhe von Sa Casa Nova zwischen Sóller und Deià mehrere gegen den Tourismus gerichtete Schriftzüge auf dem Asphalt aufgetaucht. Die Parolen wurden in großen weißen Buchstaben direkt auf die Fahrbahn gemalt. Unter anderem ist dort „stop tourism“ zu lesen. Die Schriftzüge sind für Autofahrer sichtbar, die auf der Straße durch die Serra de Tramuntana in Richtung Sóller unterwegs sind.

Der Vorfall macht erneut deutlich, wie groß der Unmut über den touristischen Druck in Teilen Mallorcas ist. Besonders in der Serra de Tramuntana nimmt die Belastung in den Monaten vor der Hochsaison spürbar zu. Die Strecke zwischen Sóller und Deià gehört zu den am stärksten befahrenen Abschnitten der Insel. Dort sind viele Besucher, Radfahrer und Mietwagen unterwegs. Anwohner kritisieren seit Jahren die Verkehrsüberlastung und die Folgen für die Natur.

In sozialen Netzwerken verbreitet

Die Parolen wurden an einer besonders engen und kurvenreichen Stelle der Straße angebracht. Dadurch fallen sie vorbeifahrenden Autofahrern besonders auf. Bilder der Schriftzüge wurden auch in sozialen Netzwerken verbreitet und lösten dort Reaktionen und Diskussionen aus.

Wer hinter der Aktion steckt, ist bislang nicht bekannt. Unklar ist auch, ob die Schriftzüge kurzfristig entfernt werden.

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