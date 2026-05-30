Über 30 Grad und Sonne: Der Sommer auf Mallorca hat begonnen

So langsam merkt man auch auf Mallorca die Hitze, die in den vergangenen Tagen bereits das spanische Festland eingenommen hatte. Wie der private Wetterdienst Meteo de les Illes berichtet, wurden in Manacor am Freitag (29.5.) knapp 37 Grad gemessen. In Selva am Fuße der Tramuntana waren es 36 Grad, ebenso an der Cala Murada im Osten der Insel. Damit war es fast so heiß wie im Mai 2022, als Werte von bis zu 38 Grad gemessen wurden.

Am Wochenende sind solche Extreme glücklicherweise nicht vorgesehen. Nachdem die Insel am Samstag (30.5.) die morgendlichen Nebelfelder abgeschüttelt hat, bleibt der Blick auf den blauen Himmel unverdeckt.

Ab 11 Uhr sind es 30 Grad

Die 30-Grad-Marke wird im Süden der Insel gegen 11 Uhr geknackt. Danach wird es aber auch nicht viel heißer. Am frühen Nachmittag werden in der Gemeinde Llucmajor Werte von 33 Grad erwartet. An der Ostküste sowie im Südwesten bleibt es bei maximal 29 Grad. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung. An den Küsten kann es zu vereinzelten Böen kommen.

In der Nacht zu Samstag war es vereinzelt zu einer Tropennacht gekommen, unter anderem in Palma, Banyalbufar, Capdepera und Pollença. Und auch in der Nacht auf Sonntag dürften die Temperaturen in einigen Gemeinden nicht unter die 20 Grad fallen. Betroffen sind vor allem die Küsten. In der Inselmitte darf man bei Tiefswerten von 16 Grad durchschlafen.

Angenehme Wassertemperaturen

Am Sonntag wiederholt sich das Spiel vom Vortag. Am Morgen gibt es Nebelfelder, die sich aber verziehen, sobald die Temperaturen steigen. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet dürfte es mit 34 Grad in Sa Pobla am wärmsten werden. Etwas kühler bleibt es erneut in den Gemeinden Andratx und Santanyí. Der Wind weht schwach aus wechselden Richtungen. Wer angesichts des Wetters im Meer planschen möchte, darf sich über Wassertemperaturen von 24 bis 25 Grad freuen.