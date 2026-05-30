Vier Migrantenboote erreichen binnen weniger Stunden Mallorca und Formentera

Vier Boote mit 64 Migranten an Bord sind an diesem Freitag (19.5.) auf den Balearen angekommen: drei auf Formentera mit insgesamt 57 Personen sowie eines mit sieben Personen an der Küste von Santanyí im Süden Mallorcas.

Wie die Delegation der spanischen Regierung auf den Balearen mitteilte, fing die Guardia Civil um 8.30 Uhr in der Gegend von Pilar de la Mola auf Formentera 15 Migranten ab, die bereits an Land gegangen waren. Etwa eine Stunde später retteten die Seenotrettung Salvamento Marítimo und die Guardia Civil 22 Menschen, die sich eine halbe Seemeile südlich der Küste von Formentera auf See befanden.

Gegen 10 Uhr wurden an der Küstenlinie von Caló des Poy in Cala d’Or, in der mallorquinischen Gemeinde Santanyí, sieben Menschen gerettet, die mit einem Boot die Küste erreicht hatten. Das letzte Boot wurde gegen 13.30 Uhr drei Seemeilen südlich von Formentera mit 20 Personen an Bord gerettet.

1.826 Migranten seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn sind nach Angaben der Nachrichtenagentur EFE, die sich auf Informationen der Regierungsdelegation und des Innenministeriums stützt, 1.826 Migranten an Bord von 94 Booten auf den Balearen angekommen.

Im Jahr 2025 erreichten nach Angaben des Innenministeriums 7.321 Menschen in 401 Booten aus Algerien die Balearen. Das bedeutete im Vergleich zu 2024 einen Anstieg um 24,5 Prozent bei der Zahl der Migranten und um knapp 15 Prozent bei der Zahl der Boote.