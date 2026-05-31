Aus Angst vor einer Bombe: Flug von New York nach Mallorca muss über dem Atlantik umkehren

Alarm über dem Atlantik: Eine am Samstag (30.5.) kurz vor Mitternacht (Mitteleuropäische Zeit) in Newark gestartete Boeing 767 nach Mallorca musste bereits nach zwei Stunden Flugzeit wieder an den New Yorker Flughafen zurückkehren. Der Kapitän der United-Airlines-Maschine UA236 hatte einen "Squawk 7700" gesendet. Der Code signalisiert eine Luftnotlage. Die Flugsicherung räumt diesen Maschinen absolute Priorität bei der Landung ein. Grund war offenbar ein über Bluetooth in das WLAN an Bord eingeloggtes elektronisches Gerät mit der Kennung "Bomb".

"Etwa eine Stunde nach dem Start verkündete die Flugbegleiterin über die Lautsprecheranlage, dass alle Passagiere ihr Bluetooth sofort ausschalten müssten, sonst müssten wir umkehren und nach Newark zurückfliegen", berichtete ein Passagier an Bord auf der Social-Media-Plattform Reddit. "Sie wiederholten die Anweisung mehrmals, bis sie schließlich eine „1-Minuten-Warnung“ aussprachen. Zuletzt hieß es, dass noch zwei Bluetooth-Geräte aktiv seien und man mit Chicago in Kontakt stehe, um die nächsten Schritte zu klären."

So informierte United Airlines die Passagiere über den Rückflug. / United Airlines

Das Gerät gehörte offenbar einem 16-Jährigen

Die Maschine kehrte nach Newark zurück. Dort mussten die Passagiere die Maschine verlassen und alle ihre elektronischen Geräte an Bord zurücklassen. Bei dem verdächtigen Gerät handelte es sich laut weiteren Einträgen auf Reddit um einen Lautsprecher, den ein 16-Jähriger "Bombe" genannt hatte. Als das geklärt war, konnte die Maschine am Morgen wieder abheben. Sie landete kurz vor vier in Palma.

Die sommerliche Direktverbindung zwischen dem New Yorker Flughafen und Mallorca besteht seit 2022. United Airlines hatte sie dieses Jahr am 21. Mai wieder aufgenommen. Die US-Airline fliegt bis Ende Oktober vier Mal die Woche von Newark nach Palma und wieder zurück.