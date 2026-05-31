Leiche eines Mannes in der Nähe der Playa de Palma auf Mallorca entdeckt

Die Leiche eines Mannes ist am Sonntagmorgen (31.5.) im Bachbett des Torrent dels Jueus in der Nähe der Playa de Palma entdeckt worden. Ermittler der Mordkommission der Nationalpolizei untersuchen derzeit den Körper und die Umgebung, um die Todesursache zu klären und festzustellen, ob der Mann gewaltsam ums Leben gekommen ist.

Zeugen hatten im Bachbett an der Straße Trencadors eine leblose Person entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Beamte der Mordkommission und der Spurensicherung begaben sich zum Fundort Der Bereich wurde abgesperrt, während die Ermittler die Umgebung sorgfältig untersuchten. Auch der Leichnam wurde in Augenschein genommen, um Hinweise auf eine mögliche Gewalteinwirkung festzustellen.

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Gerichtsmediziner vor Ort

Auch ein Gerichtsmediziner begab sich an den Fundort, um den Körper zu untersuchen. Anschließend sollte der zuständige Ermittlungsrichter die Bergung der Leiche anordnen, bevor sie zur Obduktion ins Institut für Rechtsmedizin gebracht wird.

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