Fast 200 Migranten binnen 24 Stunden auf den Balearen angekommen – ein Boot landet an Palmas Stadtstrand

Die Ankunft von Migrantenbooten auf den Balearen geht weiter: Nachdem bereits am Freitag (29.5.) mehrere Boote auf Mallorca und der Nachbarinsel Formentera angekommen waren, haben am Sonntag und in den frühen Morgenstunden des Montags weitere zehn Boote mit insgesamt 181 Menschen an Bord die Küsten der Balearen erreicht.

Auf Mallorca und vor Cabrera wurden fünf Boote mit insgesamt 91 Menschen entdeckt. Das erste Boot machte die Seenotrettung am Sonntag gegen 4 Uhr rund sechs Seemeilen südöstlich von Cabrera aus. An Bord befanden sich 29 Menschen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Einige Stunden später, gegen 9.30 Uhr, kamen die Seenotretter zehn Seemeilen südlich von Mallorca weiteren 21 Menschen zur Hilfe.

Ebenfalls am Sonntagmorgen erreichte ein Boot mit 32 Menschen den Leuchtturm Far de n’Ensiola auf Cabrera. Am frühen Abend wurden zudem fünf Menschen in Colònia de Sant Jordi in der Gemeinde Ses Salines aufgegriffen.

In der Nacht zum Montag kam ein weiteres Boot an - diesmal an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni, wo die Nationalpolizei die vier Migranten vorfand.

Die Lage auf Formentera und Ibiza

Auch auf Formentera landeten mehrere Boote. Am Sonntagmorgen griff die Seenotrettung 31 Menschen etwa 20 Seemeilen südlich der Insel auf. Weitere 13 Personen rettete die Guardia Civil in Es Pujols, und 13 weitere Nordafrikaner fand die Guardia Civil in dem Örtchen Es Caló vor. Am Abend kam es zur Rettung von 19 Menschen, diesmal auf dem Meer, rund 30 Seemeilen südwestlich von Formentera.

Auf Ibiza erreichte am Sonntagmittag ein Boot mit 14 Menschen den Strand im Urlauberort Santa Eulària.

2026 bisher 2.219 Menschen angekommen

Im laufenden Jahr sind bisher 2.219 Migranten an Bord von 113 Booten auf den Balearen angekommen. Das geht aus Zahlen hervor, die die Nachrichtenagentur EFE auf Grundlage von Angaben der Vertretung der Zentralregierung und des spanischen Innenministeriums zusammengestellt hat.

Im Jahr 2025 hatten nach Angaben des Innenministeriums insgesamt 7.321 Menschen in 401 Booten aus Algerien die Balearen erreicht. Das entsprach im Vergleich zu 2024 einem Anstieg von 24,5 Prozent bei der Zahl der Migranten und von knapp 15 Prozent bei der Zahl der Boote.