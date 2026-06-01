Mallorca steht eine frühsommerliche Woche bevor - mit einer kurzen Pause

Schwein gehabt, wer gerade Pfingstferien hat und die auf Mallorca verbringt. Das Wetter, das in Deutschland nun wieder abgekühlt hat, zeigt sich auf der Insel fast die ganze Woche in bester Laune und beschert den Urlaubern und Einheimischen frühsommerliche Tage. Nach einem heißen letzten Mai-Wochenende ist auch der Juni mit viel Sonne und Wärme gestartet. Letzte Wolkenfetzen, die am Vormittag noch vereinzelt über der Insel unterwegs waren, lösen sich gegen Nachmittag dann auf.

Ein Ausflug an den Strand bietet sich an, wie hier zur Cala Magraner im Osten der Insel. / Simone Werner

Die Sonne hat also überall leichtes Spiel und erwärmt die Luft auf Werte bis zu 32 Grad in Inca. 31 Grad werden in Porreres erreicht, 30 Grad in Santa Maria und Sóller. In den restlichen Gebieten bleibt es ein wenig kühler, an der Ostküste mit Höchstwerten von 26 Grad am frischesten. Der Wind weht eher schwach aus südlichen Richtungen. Auch der Abend verläuft angenehm, die Temperaturen kühlen im Lauf der Nacht langsam ab und bescheren der Insel wohl einen einigermaßen erholsamen Schlaf. Eine tropische Nacht gibt es nirgends, nur in Palma sinken die Werte nicht deutlich unter 20 Grad.

Der Dienstag wird etwas wärmer

Am Dienstag geht es ähnlich weiter. Viel Sonne und nur harmlose Schleierwolken ziehen über den Himmel. Es wird heißer als am Vortag. Die Werte schaffen es bis auf 33 Grad in Inca und 32 Grad in Sa Pobla und Porreres. Am kühlsten bleibt es in Son Servera, Palma und Andratx mit bis zu 28 Grad.

Auch am Strand von Palmanova ist es gemütlich. / Simone Werner

Eine leichte Brise aus südlichen Richtungen sorgt für etwas Abkühlung tagsüber. In der Nacht gehen die Temperaturen deutlicher zurück als in den vorherigen Nächten. Bei Tiefstwerten von 14 Grad in Inca oder Sóller muss man wohl fast schon wieder eine leichte Decke bemühen.

Am Mittwoch gehen die Höchstwerte zurück

Der Mittwoch wird temperaturtechnisch wieder etwas entspannter. Nur Porreres (31 Grad) und Llucmajor (30 Grad) schaffen den Sprung aus den 20ern heraus. Am kühlsten bleibt es einmal mehr an der Nordostküste mit 25 bis 26 Grad. Dabei ist es den ganzen Tag sonnig. Genauso geht es am Donnerstag weiter, bevor der Frühsommer nach jetzigem Stand am Freitag eine kurze Pause einlegt und dichte Wolken bringt. Die Höchstwerte sollen dann bei 25 Grad liegen. Die Wassertemperaturen rund um die Insel liegen mancherorts bereits deutlich über 20 Grad.