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Schlangen-Alarm an der Playa de Palma: So war die Reaktion der Badegäste auf die Hufeisennatter

Schlangen-Alarm an der Playa de Palma: So war die Reaktion der Badegäste auf die Hufeisennatter

Felix Stadtlander

Schlangen-Alarm an der Playa de Palma: So war die Reaktion der Badegäste auf die Hufeisennatter

Felix Stadtlander

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Am Freitag (29.5.) hat eine Schlange die Badegäste an der Playa de Palma sichtlich erschreckt. Zwischen Balneario 9 und 10 kam eine Hufeisennatter aus dem Meer an Land und sorgte am Strand für Aufsehen. Die Reptilien sind auf den Balearen eine regelrechte Plage: In diesem Jahr berichteten bereits Strandbesucher und sogar eine Gruppe von Kajakfahrern von Begegnungen mit den Tieren, die auf der Insel als invasive Art gelten und das Ökosystem bedrohen.

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