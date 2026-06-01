Felix Stadtlander

Schlangen-Alarm an der Playa de Palma: So war die Reaktion der Badegäste auf die Hufeisennatter

Am Freitag (29.5.) hat eine Schlange die Badegäste an der Playa de Palma sichtlich erschreckt. Zwischen Balneario 9 und 10 kam eine Hufeisennatter aus dem Meer an Land und sorgte am Strand für Aufsehen. Die Reptilien sind auf den Balearen eine regelrechte Plage: In diesem Jahr berichteten bereits Strandbesucher und sogar eine Gruppe von Kajakfahrern von Begegnungen mit den Tieren, die auf der Insel als invasive Art gelten und das Ökosystem bedrohen.