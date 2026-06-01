Um Wasser zu sparen: Port de Sóller ersetzt Strandduschen durch Fußduschen

Im Port de Sóller sollen die öffentlichen Duschen an den Stränden Can Generós und Can Repic in Kürze verschwinden. Die Gemeinde Sóller will sie durch Fußduschen ersetzen, um den Verbrauch von Trinkwasser aus dem kommunalen Netz zu senken und Missbrauch in Zeiten knapper Wasserreserven zu verhindern.

Wie der für den Hafen zuständige Gemeinderat Biel Barceló mitteilte, wird die Gemeinde die neuen Anlagen in den kommenden Wochen installieren. Sie ersetzen die Duschen entlang der Küste des Port de Sóller.

Streitpunkt seit Jahren

Die Strandduschen sorgen seit Jahren für politische Diskussionen. Immer wieder haben Kommunalpolitiker gefordert, die Anlagen wegen ihres hohen Trinkwasserverbrauchs abzubauen. Besonders in den Sommermonaten steht die Nutzung der Duschen in der Kritik, wenn der Wasserbedarf auf der Insel steigt.

Vor allem die Opposition im Rathaus hatte die Abschaffung der Duschen wiederholt gefordert. Im vergangenen Sommer flammte die Debatte erneut auf, nachdem wegen der Trockenheit Einschränkungen beim Wasserverbrauch diskutiert wurden. Damals entschied sich die Gemeinde jedoch lediglich dafür, die Duschen außer Betrieb zu setzen.

Derzeit sind die Anlagen noch in Betrieb. Nach Angaben des Rathauses sollen sie jedoch bald entfernt und durch Fußduschen ersetzt werden.

Die Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Wasserknappheit. Viele Gemeinden auf Mallorca sehen sich in den Sommermonaten regelmäßig gezwungen, Maßnahmen zum Sparen von Wasser zu ergreifen.