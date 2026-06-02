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Deutscher ertrinkt in Badebucht nahe Peguera

Der tödliche Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag (2.6.)

Die Badebucht Caló de Ses Llisses in der Gemeinde Calvià am Sonntag (31.5.).

Die Badebucht Caló de Ses Llisses in der Gemeinde Calvià am Sonntag (31.5.). / Privat

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Redaktion MZ

Redaktion MZ

Ein 73 Jahre alter Deutscher ist am Dienstagmittag (2.6.) in der Badebucht Caló de Ses Llisses in Cala Fornells nahe Peguera ertrunken. Das bestätigte eine Sprecherin der Balearen-Regierung, die für die Notrufzentrale 112 zuständig ist, auf MZ-Anfrage. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.25 Uhr.

Urlauber und andere Badegäste versuchten noch, den Mann, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte, vor dem Ertrinken zu retten. Auch die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Leben des Mannes nicht mehr retten. Die Partnerin des Verstorbenen wurde vor Ort psychologisch betreut. /sw

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