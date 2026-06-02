Deutscher ertrinkt in Badebucht nahe Peguera
Der tödliche Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag (2.6.)
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Ein 73 Jahre alter Deutscher ist am Dienstagmittag (2.6.) in der Badebucht Caló de Ses Llisses in Cala Fornells nahe Peguera ertrunken. Das bestätigte eine Sprecherin der Balearen-Regierung, die für die Notrufzentrale 112 zuständig ist, auf MZ-Anfrage. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.25 Uhr.
Urlauber und andere Badegäste versuchten noch, den Mann, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte, vor dem Ertrinken zu retten. Auch die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Leben des Mannes nicht mehr retten. Die Partnerin des Verstorbenen wurde vor Ort psychologisch betreut. /sw
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