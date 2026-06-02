Tante lässt kleine Neffen alleine und macht Party: Festnahme auf Mallorca
Nachbarn bemerkten in den frühen Morgenstunden weinende Kinder auf dem Balkon und riefen die Polizei
Die Nationalpolizei hat in den frühen Morgenstunden am Samstag (30.5.) auf Mallorca eine junge Frau festgenommen, die ihre beiden kleinen Neffen allein in einer Wohnung in Palmas Viertel Santa Catalina gelassen haben soll, um mit Freunden auszugehen. Nach Angaben der Polizei waren Nachbarn auf die Kinder aufmerksam geworden, weil diese längere Zeit weinten und laut nach ihrer Mutter riefen.
Mehrere Anwohner alarmierten daraufhin die Notrufzentrale. Sie berichteten, dass sich die Kinder seit etwa einer halben Stunde weinend auf dem Balkon befänden, ohne dass jemand auf sie reagierte. Eine Polizeistreife fuhr zu der Wohnung. Als die Beamten an der Tür klingelten, öffneten die Kinder selbst. Aus der Polizeimitteilung geht nicht hervor, wie alt die Kleinen sind.
Die Polizisten stellten fest, dass die beiden Kinder augenscheinlich wohlauf waren. Ein Erwachsener befand sich jedoch nicht in der Wohnung. Während die Beamten versuchten, Angehörige der Kinder ausfindig zu machen, kam eine junge Frau in der Wohnung an. Sie stellte sich als die Tante der Kinder vor und erklärte, sie sei für die Minderjährigen zuständig, weil die Mutter bei der Arbeit sei.
Kinder schlafend zurückgelassen
Zunächst behauptete die Frau, sie sei kurz in ein Geschäft gegangen und nur für einige Minuten weg gewesen. Die Kinder habe sie schlafend zurückgelassen. Die Polizei hatte jedoch festgestellt, dass die Kinder mindestens eine Stunde allein gewesen waren – so viel Zeit war seit den ersten Anrufen der Nachbarn bis zur Rückkehr der Frau vergangen.
Daraufhin räumte die Tante ein, mit Freunden ausgegangen zu sein. Sie sei aber nicht weit entfernt gewesen und habe geglaubt, die Mutter der Kinder sei inzwischen von der Arbeit zurück und bei ihnen. Die Beamten kontaktierten die Mutter, die bestätigte, dass sie arbeitete und ihre Kinder ihrer Schwester anvertraut hatte.
Die Beamten nahmen die Tante schließlich wegen des Verdachts auf Vernachlässigung Minderjähriger fest.
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